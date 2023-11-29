  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

29/11/2023

﻿樓價跌租金升，是拜辣招所賜

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #租客 #置業 #辣招 #租盤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我相信有很多租樓的朋友都會有此感受：政府出招打擊樓市，以及利息高企，再加上銀行不放貸，樓價由今年初解封之後上升6%以致現在倒跌4%，樓價跌，即是成本降低了，理論上租金亦跌，但唔知點解，樓價從5月份開始連跌6個月，租金不但不跌，反而上升10個月，幅度達6.2%。不少租客摸不著頭腦，他們認為若非業主無良，就是業主們合謀定價，租金只准升不准跌。

 

辣招令樓價下跌，同時令已有樓的業主不會買樓收租，租盤無增加下，租金自然上升。(iStock)

　
　　租客可能不明白，根本上沒有合謀定價這回事，而事實上要做也做不到。但我講他們未必會相信，租金上升是拜辣招所賜，如果政府不是局部撤辣，租金會繼續上升。現在雖然降低香港人買第二個單位的印花稅，但適逢樓價下跌，就算合資格不用交特別印花稅的人都未必會買樓，更何況香港人買第二個單位仍然要付7.5%，在住宅單位賣一個就少一個出租的情況下，租金繼續上升亦不出奇。支持政府出招打擊樓市，租客可以慢慢「享受」辣招給他們帶來的租金升幅，起碼要有大量新樓租盤釋放到市場，租金才會下跌。
　
　　官員們不明白辣招點解會殺錯良民，令到租金上升，其實很簡單，政府要求購買第二個單位的香港人要付15%印花稅，結果是已經有樓的業主不會買樓收租，就算非常大方的人都唔會將五年租金送畀政府。雖然冇人買樓收租，但有人買樓自用，令到租盤愈來愈少，有一些租客更加會預先繳付整年租金給業主。有了這些事實，政府應該知道要放寬香港人買第二個單位印花稅，否則租金就會一路上升，如果樓價反彈，將會有一部分業主轉租為售，租盤繼續減少，如果租金下跌，香港的形勢大大不妙。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #租客 #置業 #辣招 #租盤

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk