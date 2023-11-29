女律師打拼20年自立門戶做老闆！留住人才關鍵在於主管支援：重視員工需求、視為家人！

在漫長的職涯裏，人總會遇上各種分岔路，每人的前路抉擇各異。有人會選擇安穩、待遇高的工作；亦有人會選擇放手，自由自在地闖蕩。

於法律界打滾20年的律師古明慧（Rita），曾處理多宗標誌性家事訴訟案件，部分更成為重要的案例，被法律界所重用。（曾耀輝攝）

在家事法訴訟方面擁有20年經驗、處理過無數棘手案件的律師古明慧（Rita），2022年決定離開工作多年的國際律師行，自立門戶。她坦言，在未來的20年希望能以自己熱愛的方式，不再受限地去做更多有意義的工作。

於法律界打滾20年的Rita，曾先後於本地及國際律師行工作，多年來處理多宗在上訴法庭和終審法院審理的標誌性家事訴訟案件，亦曾被Doyles評為傑出律師，以及被Benchmark Litigation評為訴訟之星，在行內名氣甚高。

行內名氣響 盼做有意義事情

不過，在這20年間總會遇到分岔路，需要有所改變。Rita就在2022年初離開工作11年的國際律師行，創辦「古明慧律師行」。她坦言從未想過要另起爐灶，但在客戶和身旁的人鼓勵下，決定勇敢跳出舒適圈，「這改變並非為錢，而是我希望能將時間掌握在自己手上，在未來的20年，做更多我認為更有意義的事情。」

她解釋，雖然當時在大行工作已是高管職位，但規範較多，「例如我有案件想要接，但要考慮太多，包括是否與公司的發展方向契合、是否有足夠預算等，最終話事權未必在我手上。」

她亦笑言，從沒有宏大理想，想管理一個國際集團，「我想法很簡單，修身齊家治國平天下，可以處理好自己想做的事情、完成任務我就很滿足了。」因此，她決定把控制權交回自己手上。

營造快樂氣氛 同事充滿歸屬感

Rita透露，團隊成員提議組成龍舟隊，她二話不說投身支持，並與團隊一起練習及出賽。（受訪者提供圖片）

Rita透露，在處理客戶案件時，除了有更大自主權，時間處理的自由度亦更高，「能夠把心思和時間放在團隊和客戶上，感覺更好。」她又提及，現時會有更多時間與旗下團隊溝通，雙方關係更緊密。

她補充，現時作為老闆，自然有責任要Make an effort（努力）去留住這群優秀、又值得信賴的人才，「他們大多數都是放棄在大行的工作，來跟我拼搏，所以我更加不能辜負他們。」她指，有員工向她透露，之所以願意跟隨她，「非因公司的名氣」，而是因為「人」。

能夠令團隊充滿歸屬感，皆因Rita從不會擺著高高在上的態度，總是與員工打成一片，營造快樂工作氣氛。「希望他們可以Work hard, Play hard，我工作時很認真，但玩樂時我都可以融入他們。」她舉例，如團隊成員提議組龍舟隊，她二話不說投身支持，與團隊一起練習甚至出賽。

安排燒烤賽龍舟 讓團隊鬆一鬆

Rita直言，影響職場環境的重要因素，在於員工是否擁有一位能給予支持和支援的主管，當團隊精神團結，會帶來更出色的業績。她視團隊每位成員為家人，聆聽他們的需求，如近日有同事向她提出，希望能帶同小狗一起到辦公室上班，而Rita亦決定答應她的要求，但她笑言：「不過經過那次之後，她應該不敢再帶牠回來，因為小狗太不受控制了。」

此外，Rita亦會安排不同的活動，讓團隊在適當時候放鬆一下，例如舉辦桌遊之夜、燒烤、打麻將等。她憶述，今年農曆初四由於並非開工吉日，所以她特意邀請團隊一同走出辦公室，前往海邊執垃圾，順帶放鬆心情。