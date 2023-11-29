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29/11/2023

息口見頂，買美債有著數

#退休 #理財 #我要退休 #美國國債 #債券 #收息
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，我建議的三合一退休理財方案中，最後一部分的定息工具，在2022年之前選擇不多，因為存款利息似有若無，而穩陣的債券，例如美國的國債，入場門檻又偏高，至於息率吸引的企業債，例如內地房地產企業的債券，風險又高到難以承受，實在很無奈。

 

　　不過，自從2022年起，美國聯儲局大手加息後，形勢開始逆轉，因為光是存定期就已經有不俗回報，只要你願意經常把錢從一家銀行搬去另一家銀行，成為「新資金」，就可以持續享受高息。

 

　　如果大家不想幾個月就搬一次錢，可以考慮買美債，因為在息口回落的時候，是買債券的最佳時機。還有的是，現在買美債的入場門檻不算太高。

 

如果美國息口回落，美國國債價格會反向走高。(iStock)

 

　　我的一位已退休朋友Maria，在她退休資產中的定息工具部分，就選擇了美債。她是「獅子銀行」的長期客戶，所以順理成章選擇在「獅子銀行」買美債。

 

　　「現在可以用銀行提供的App買美債，其實都頗方便，最重要是入場門檻比我想象中低。」Maria告訴我。

 

　　「過去好像要20萬美元才可以入場喎！」我回應說。

 

　　「不是呢，現在每手是7萬美元而已！」

 

　　「啊，真的不算高。如果要20萬美元才可以買的話，對很多人來說，都不可以再分散風險了，因為沒有本錢呢！」我說。

 

　　「是的！我買了兩手，一手是20年的美債，另一手是2年的美債，現在短年期的美債，孳息率比長年期的美債還高。我買的時候，20年美債的孳息率大約4.8%，2年的更超過5%！」

 

　　「這樣也好，妳至少分散了債券的年期，但品種都是美國政府的國債！」

 

　　「是的，但我也有買香港政府推出的銀債和綠債呀！這也算分散發行人的風險吧！」

 

　　「也是的，但我相信，妳不會買到太多銀債吧！綠債妳倒可以上市後，在港交所的平台買到！因此，金額上，妳買美債的資金始終較多？」

 

　　「你果然是專家，心水很清呢！」

 

　　「過獎了！我還想問下，現在買美債的手續方便嗎？」

 

　　「方便，正如我所說，在銀行的App已可買到，唯一要注意是先聲明你不是美國的稅務居民。據我所知，大部分金融機構都不會為美國的稅務居民提供投資服務，因為它們要負責向美國政府申報！」Maria續說。

 

　　「是呀！因為美國人投資要交增值稅或利息稅，我們作為外國人就可以豁免！」

 

　　「但我也想請教一下，現在應該是買美債的時機吧！」

 

　　「是的，因為債券價格和息口是呈相反方向，只要息口向下，債券價格就會向上。這一刻，不少美債的孳息率都有4%以上，個別甚至有5%，這時妳買入，就已經鎖定孳息回報，如果妳的目標是收息，那已經很不錯。如果息口真的回落，債價便會向上，到時妳就很靈活了。即使息口不升不跌，妳也可以繼續收息，只要妳沒有資金需要，那就可以繼續持有。」

 

　　「明白，我也這樣想！」

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

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