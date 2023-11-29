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29/11/2023

新聞女王｜Man姐方健儀撞Look！原來因為咁！方健儀：香港係冇主播，得新聞報道員！自爆最難忘放蛇係深圳隆胸

#佘詩曼 #電視劇 #主播 #方健儀 #新聞女王
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Text: 撰文：娛樂組

　　劇集《新聞女王》播出叫好又叫座，收視飆升至24.4點成為三線劇的冠軍，而且話題度十足，吸引不少現職或前新聞主播在網友討論。過往有不少網友都認為劇中佘詩曼的角色「Man姐」跟前主播方健儀相近，亦有人大讚阿佘報新聞的談吐都似足方健儀，早前方健儀開直播談及該劇，雖然她因病未有機會睇過劇集，不過就分享不少當年無綫新聞的有趣經歷，非常搞笑。

 

（方健儀FB）

（方健儀FB）

 

　　方健儀真金白銀買飛入場支持香港電影《白日之下》，內容牽涉新聞採訪的工作，而亦有被問及對《新聞女王》的看法，她說：「好老實講真係冇睇過，因為我咳到七彩失咗聲，如果冇嘢搞真係要休息瞓覺。」方健儀分享到自己當年做無綫新聞採訪的工作，笑言自己認識丈夫最難忘是一次「放蛇」行動，她強調丈夫並非攝影師，而是工程人員。由於採訪車安排車長和攝影師坐前面，所以她跟工作人員永遠坐後座，所以朝夕相對。「好多人話我個樣好似好霸氣，同電視劇好似，我其實完全唔係，我係好乖嘅一個人。總採訪主任可能覺得我身材比較差，揀我去『放蛇』深圳隆胸，老闆叫我做咩就做咩囉，但我哋有底線，就係犯法嘢一定唔做。」

 

（《新聞女王》劇照）

 

　　被問到現時髮型跟劇中「Man姐」一樣，方健儀笑笑口回應：「其實認識我嘅朋友，都知呢個髮型都keep咗好幾年時間，我髮型師都認識Man姐化妝師，咁其實Man姐個化妝師都係我結婚時用嘅化妝師，個圈子好細，大家都話髮型勁似。」

 

 

　　方健儀表示一心打算做記者，從來沒想過做新聞報道員，就算至今被問到頭銜，她都不會承認是「前主播」，而是定位為「前記者」，「因為我本業係記者出身，做新聞報道員亦唔會用主播呢個字眼，主播同主持有啲相似，你可以發揮到自己一啲意見、想法同觀點，分析後反芻，話畀大家知消化完呢單新聞後，個感覺係點樣。但係香港係極少有呢類型崗位，台灣、內地、英國、美國等都有主播，但香港係冇。」

 

 

　　方健儀2011 年曾奪得由讀者文摘選出的「最有公信性新聞主播獎」（Most Trusted TV News Presenter），她表示經常被誤會是首席主播，重申她從沒有這個銜頭，而是首席記者。「報新聞只係如常將稿件讀出嚟，編輯畀晒稿你，你係唔可能改稿，要得到編輯同意，呢個係分工權責問題，我試過on cast之前，《晚間新聞》前睇到覺得寫法唔係咁理想或者以我認知唔係咁樣，要短訊畀佢哋，電話係唔可以帶入廠，但改任何字眼要得到佢哋同意，字幕機啲字係要編輯講，我哋係小薯權力真係好細。我做自由工作者9年時間，我一向都教育畀大家知，香港真係冇主播，香港係得新聞報道員，有清談節目但極其量係一個主持唔係主播。」

 

轉載自: 晴報

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