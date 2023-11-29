  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

29/11/2023

新聞女王丨高海寧劇爭主播之位！報新聞滴眼藥水扮喊！重溫昔日黃紫盈鄭萃雯落淚經典畫面

#電視劇 #新聞女王 #高海寧 #黃紫盈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　《新聞女王》早前一集由於Man姐（佘詩曼飾）辭職將最後一日上班，女主播的職位即時引起徐曉薇（何依婷飾）及許詩晴（高海寧飾）之爭，兩女即時向佐治（馬國明飾）施壓，希望盡早能夠登上女主播之位。佐治終於坐正，在大火直播期間，開咪要求許詩晴「煽情啲」，許詩晴即時拎眼藥水滴眼，最終流住眼淚報道一名傷者不幸離世的消息。

 

 

　　原本曉薇正打算開口，許詩晴即時搶對白望住鏡頭道出：「啱啱收到不幸消息，其中一個獲救嘅傷者，送院後證實死亡，成為呢一火第一個亡魂。」曉薇夾硬被搶鏡兼搶Fo，大感無奈又不滿。

 

 

　　其實主播在直播新聞期間落淚發生過好幾次，2023年9月鄧詩穎報道南非警匪槍戰新聞時的畫面，當時她突然哽咽流淚，卻保持著笑容，邊喊邊咳邊繼續報道，似乎是身體不適，期間更有數秒時間完全無聲。而麥詩敏於2021年《香港早晨》報道一則加拿大原住民宿校搵出多具遺骸嘅新聞，期間雙眼通紅，仲好似眼濕濕咁，好似喊完咁樣。網民就紛紛揣測佢眼濕濕嘅原因，有人就話因為當時呢段新聞好慘情，所以令佢忍唔住；不過都有人唔同意，指一個專業主播冇可能咁樣被牽動情緒。

 

 

　　另一主播鄭萃雯亦曾在鏡頭前流淚，有人估計她輸股票。鄭萃雯多年後曾經解釋，因為廠入面燈好曬好熱，成張主播枱又放滿晒嘢，休息時要滴眼藥水滋潤一下，一滴完原來導演唔記得咗提佢只剩3秒鐘就要on air，鄭萃雯只係夠時間將主播枱枱面上啲嘢掃晒落地，但自己就趕唔切抹走眼藥水！

 

　　不過論到最經典絕對是2013年主播黃紫盈淚灑直播室，當時有消息指佢被較自己高級嘅張文采欺壓，因當值問題而起爭執；爭執後黃紫盈要立即上場報道新聞，情緒未平伏，所以就一臉委屈兼落淚，令人印象深刻。每次被問呢件事，前主播冇正面回應，早前佢喺訪問指件事太複雜，唔係三言兩語就講得清楚究竟發生乜嘢事、對與錯問題，佢擔心講得唔清楚，對任何人都唔公平。

 

 

　　除了新聞主播外，股評人胡孟青2009年匯豐控股收市前競價時段出現跳崖式沽盤，將原本已屬低位的$37一秒間變成$33收市。胡孟青喺有線財經直播節目中最後一秒前準備開口同觀眾講$37收市嘅慘況，但打鐘前一剎，匯控一秒跌$4，收報$33，胡孟青擰晒頭，一邊講「跌得好慘」，更當場灑淚！她事後指自己一股匯控都冇，失控只係替匯豐股民難過，「匯豐股民，當中包括公公、婆婆，睇到佢哋輸得咁厲害，一時感觸便……」

 

轉載自: 晴報

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#電視劇 #新聞女王 #高海寧 #黃紫盈

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk