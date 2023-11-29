網上消費陷阱多，好奇隨時害死你！

網上購物好多人都試過，亦都好多人試過係網上做自己嘅小生意，不過不論做賣家定買家，你都好大機會遇到騙案發生，根據反詐騙協調中心（ADCC）最近報導，警方接到不同公私營機構報案，指收到自稱學校職員或老師的騙徒來電，訛稱需要訂購大量食物及用品，騙徒為了減低賣家疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入賣家帳戶，進行假轉帳。

最緊要確定收到數，睇清楚轉數數字！

消息指，騙徒要求賣家向指定供應商代為訂購昂貴貨品，而騙徒除了假冒學校職員或老師外，亦會假冒公私營機構職員致電或發信息給商家要求墊付貨款代訂。

其實呢類空頭支票入數經常發生，如果心水清嘅讀者，係Check數個陣，應該係知道留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口帳面結餘」增加而判斷存款為成功轉帳。另外，更加唔可以被利潤矇騙雙眼，隨便輕易就為對方墊付貨款，假如收到自稱任何機構職員的來電，應在公眾網頁搜尋相關機構的聯絡電話並核實身分。

「香肉」網站呃人落搭，好奇心一多隨時被人轉走晒錢

而最近亦有另外一單關於網上消費嘅詐騙網站，話說有人係Facebook開設一個售賣「香肉」（狗肉）網站，並標明「掛羊頭賣香肉」，標榜是「新鮮美味狗肉」，2斤盛惠328元，更強調自家「香肉」係來自內地農村養殖，訂貨一至兩日可以上到府上！

消息一出，引來各方網友留言，更有愛狗人士留言指責開Post的賣家，不過賣家依然十分有「態度」，並留言回復指：「黑粉（粉絲）都係粉。」似乎並不怕網友責罵。事實上，香港已經禁食貓狗多年，亦已經有條例列明任何人不得將貓狗當作食物去屠宰或售賣。

不過消息一出之後，警方都立即進行調查。據警方消息指，懷疑有騙徒開設社交網頁，利用出售「香肉」之名，要求顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，當騙徒獲得顧客手機操作權限後，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口内的存款並失去聯絡。

有唔少好奇心重嘅網友以為呃極都係一百幾十蚊，點知人地係睇中你手機網上銀行戶口，轉走晒你啲錢都未知！所以遇到一啲奇怪網站，第一就唔好亂Click連結，第二就唔好亂按授權，包括自己手機以及網上戶口；更甚係如果授權操作信用卡戶口，碌爆你張卡都幾頭痕。

如果有疑難，應該去睇下「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑資料，或者致電「防騙易18222」熱線查詢。

撰文：經濟通採訪組

