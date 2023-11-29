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29/11/2023

Google宣布12.1起清理閒置帳戶！2年不用即被刪？刪帳前有無通知？教你7種方法保住Account

#gmail #Google #有效帳戶 #閒置帳戶 #Google帳戶
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Text: Sammy Leung

　　大家有沒有不常用的Google 帳戶？可能因為不同的用途或需要，不少人都有機會有超過一個的Google 帳戶，而當中有些更有機會不常使用，你有沒有這類型的帳戶呢？如果你有超過2年未使用的Google 帳戶，就要留意了！因為Google宣布最快將於 2023年12月1日開始，刪除閒置 Google 帳戶。即睇甚麼是閒置帳戶，又可以怎樣變回有效帳戶呢？

 

　　在Gmail 和 YouTube等Google產品及工具上，大家只要輸入同一組使用者名稱和密碼即可登入Google帳戶，而不少人可能都會同時有幾個Google帳戶，方便在各種用途上使用。不過身懷幾個Google帳戶，有時可能真的兼顧不到，最後令到某些Google帳戶閒置了，幾年沒有用過。而Google其實有「閒置 Google 帳戶政策」，適用於個人 Google 帳戶，但不適用於公司、學校或其他機構建立的 Google 帳戶。

 

圖片來源：Unsplash @Pawel Czerwinski

 

　　「閒置 Google 帳戶政策」中指出，閒置Google帳戶是指超過2年未使用的帳戶。如果Google帳戶超過2年未使用，會被視為閒置，可能會刪除該帳戶及其所有的內容和資料。Google最快將於2023年12月1日開始根據政策刪除Google帳戶。不過，在刪除帳戶之前，Google會在執行任何操作之前至少 8 個月發出提醒電郵：

 

  •    傳送電子郵件通知到您的 Google 帳戶
  •    傳送通知到備援電子郵件地址 (如果有的話)

 

　　

大家都有機會收過類似的Email

 

下一頁：7大方法成為有效帳戶

 

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