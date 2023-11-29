敘利亞再成風暴眼，「一帶一路」險中行

如果黎巴嫩南部是以哈之戰的第二戰場，那麼敘利亞便是第三戰場了。當以色列向加沙大規模開戰後，以方未幾即空襲敘利亞的大馬士革和阿勒頗兩個國際民用機場，而且不僅一次。當機場回復運作不久，日前以方再度轟炸，目的明顯是要癱瘓敘國運輸中心，防止從伊朗輸入武器。

事實上，無論內戰期間或內戰後，以色列沒有停止間歇性空襲敘利亞的軍事據點。作為「抵抗軸心」的敘利亞，和伊朗的反美反以立場站在一起，一早被美國定性為「邪惡軸心」而去大加制裁之。伊朗1979年的伊斯蘭革命，可謂改變了整個中東地區的地緣政治，同時也把敘利亞拉了進去。

革命前，伊朗的巴列維王朝不僅是美國盟友，同時也與以色列保持友好關係。可惜世俗的國王巴列維，其貪污統治令到社會極不公平，人民遷怒美國並回歸信仰尋求出路。革命進行時，示威者挾持美國大使館人質400多天，徹底推倒美伊關係，交惡至今未息。

敘利亞的反以反美立場，使她成為以色列和美國的眼中釘。(Shutterstock)

由世俗社會復興黨主政的敘利亞，竟第一時間承認伊朗伊斯蘭革命，並摒棄意識形態分歧，與伊朗神權愈行愈近。自2003年美國聯軍入侵伊拉克後，敘利亞和伊朗共同抗議美國，之後更簽署軍事合作協議和組成反美聯盟。

由於以色列在六日戰爭中吞併了敘利亞半個戈蘭高地，而美國又是以國親密盟友，因此敘利亞的反以反美立場早定了型，和同是什葉派的伊朗一拍即合，而且長期受其軍援，特別是「阿拉伯之春」爆發，敘利亞隨即陷入殘酷的10年內戰，伊朗立刻站在阿薩德政權一邊，提供大量軍事援助。畢竟敘利亞對伊朗而言，在地理上是她的天然屏障，不能倒。

俄羅斯後來也介入支持阿薩德。而與阿薩德為敵的美國、以色列、阿拉伯遜尼派和土耳其等，則支持敘國反對派，令內戰成為地緣博弈的一場大混戰，並且製造了讓世界聞風喪膽的恐怖組織「伊斯蘭國」，也是敘利亞人的惡夢。

10年大規模內戰終於在2021年暫時平息，政府軍收復約六成多土地，有三成多在反對派武裝手中，主要集中在東北部，還有位於西北部的阿勒頗附近，有小部分仍受反對派武裝掌控。至於「伊斯蘭國」成員，當地一位人道工作者告訴我，他們當中有不少換了個身份、換了幅旗幟，繼續潛藏於某角落，等待東山再起。

在後內戰時代，阿薩德致力帶領國家重返國際舞台。堂堂一國總統，沒有可能長期「龜縮」禁足於國內，況且敘國正急需大量資金重建，不然民怨沸騰，他的政權一樣受到巨大威脅。今年5月，「阿拉伯聯盟」重新接受敘國成為大家庭一分子，阿薩德雖在政治上有得著，但在經濟援助上卻仍落空。這也難怪，作為美國盟友的阿拉伯國家，也受制於美國2020年的《凱撒法案》，倘和敘國在金錢上有往來，隨時被美國凍結海外資產。

阿薩德9月訪問北京受高規格接待，並獲邀加入「一帶一路」。(AP)

此刻遇上9月杭州亞運開鑼，不正是敘利亞的大好時機，借中國國力一飛沖天打破樊籠？北京也欲再次展示中國在中東地區的和平外交力量，中東盟友愈多愈好。其實中敘兩國一早是緊密的貿易夥伴，乃是傳統友好。在北京，你會發現有不少敘利亞人旅居於此經商又或是進修，而內戰前的大馬士革，你也可到處碰上大量中國內地來的商人和留學生，中國貨品成為敘利亞人生活必需品。

9月阿薩德訪華，受北京高規格接待，並獲邀加入「一帶一路」。大家可能都感奇怪，與這個局勢未完全平定的中東國家做戰友，可謂要承受不少風險，中國正作甚麼盤算？特別是最近敘國又成風暴眼，和以色列的衝突，為該國的重建增添更多變數，美國不僅無意解除制裁，可能還要加大呢，那麼中國仍勇往直前？我看，中國除了看中敘利亞的百廢待興，其地緣戰略也不容忽視，她被視為中東的十字路口，在中東的宗教版圖舉足輕重。

那一條由南黎真主黨、敘利亞、伊拉克、伊朗和也門胡塞勢力組成的「什葉派之弧」，把遜尼派國家包圍著，或許我們也可說遜尼派國家包圍著什葉派國家，如雙方勢均力敵，可收兩派互相制衡之效，也可促成它們的合作。

換言之，中國投資於敘利亞的經濟自然不乏風險，但投資於該國的地緣戰略更重要。當中國在遜尼什葉兩派之間能擴散影響力，有助穩定中東局勢，對「一帶一路」在該地區發展無往而不利。中國求資源若渴，中東早是中國主要原油提供者。正當美國在中東政策失敗，俄羅斯又自顧不暇，這可算是中國在中東大打外交牌的時候。俗語說，高風險高回報，但中東卻不易為，那就拭目以待吧。