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29/11/2023

電費調整｜中電港燈明年1月下調電費！家用每月275度電實際減$XX！5大省電Tips：林超英電熱水壺省電法 / 電視機別用這3個Mode / 小心待機電器

#打工仔 #電費 #減少用電 #家電 #食電怪 #省電 #電視機 #電器
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Text: Sammy Leung

　　昨日大家都為了電費一事議論紛紛，今次就為大家整合一下相關資訊，讓大家可以一文睇晒到底發生甚麼事。另外，不論電費加又好，減都好，大家減少用電總是一件好事，早前曾經公布了家電食電怪排行榜，今次就再推介幾個省電Tips，在大家用電器時可以盡量節省電用量！

 

　　昨日（28日），政府宣布明年1月起中華電力有限公司及青山發電有限公司（統稱中電）和香港電燈有限公司（港燈）都會調整電費，2024年基本電費會上調，基本電費平均加幅中電為3.1%及港燈為4.4%。不過，因為國際燃料價格近期回落的關係，2024年1月份兩電的實際淨電費將比2023年1月份的淨電費低，分別中電平均下調 7.4%和港燈平均下調16%。

 

　　以港燈為例，港燈向大家收取的淨電費由2個部份組成，包括基本電費及燃料調整費。所以大家明年1月份要交的電費是下降的！

 

 

　　而中電及港燈都分別公布了平均淨電價，中電2024 年1月平均淨電價比2023年1月將下調 7.4%至每度電 142.9 港仙；港燈2024 年1月平均淨電價比2023年1月下調16.0%至每度電 165.5港仙。

 

中電

港燈

 

　　而香港每戶每月平均的用電量約為275度電，我們試一試用中電為例子看看2023年1月及2024年1月的電費！

 

中電2023年1月的電費（275度電）：平均約$419.8

中電2024年1月的電費（275度電）：平均約$384.6

 

所以中電2024年1月的平均電費，比2023年1月的平均電費，用275度電平了足足$35.2！

 

**此費用只能作參考，只計算基本電費及燃料調整費，並沒有扣減任何優惠費用！

 

 

下一頁：家電省電Tips

 

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