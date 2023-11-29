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29/11/2023

深圳好去處 ︳ Costco明年初龍華區開幕！開張前登記會員入會費即減¥100、平過山姆超市！一張卡全球通用！最多可申請6張副卡？即睇登記會員教學

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Text: Kennis Wong

　　講起大型倉庫式超市，大家可能會馬上聯想起Costco，大型貨品任你揀，簡直逛足幾小時也未能走勻一圈！雖然在香港仍然未有這類超市，但Costco超市落實會於明年1月於深圳開幕，大家到時只要北上就能輕鬆朝聖！不過與外國一樣，深圳Costco超市實行會員制，想知如何可以進場購物？即睇登記會員教學！

 

坐落深圳龍華區 地鐵站步行數分鐘即到達！

 

　　Costco宣布明年1月將會進駐深圳龍華區，位於民治街道卓越皇后道正前方。大家在羅湖及福田過關後，可轉乘地鐵到深圳北站，然後轉搭的士，不足10分鐘即可到達！如果不介意步行，就可乘搭地鐵4或6號線到紅山站，前往B出口行走一會兒就會看到Costco！

 

　　現時有「港車北上」措施，駕車人士可以不用和大家迫交通工具，超市亦設有3層停車場，近1,000個車位，還有電動車的充電設備，方便程度媲美香港，有車的大家不妨自駕遊，盡情購物後不用手抽著一袋二袋！

 

（圖片來源：Costco微信公眾號）

 

下一頁：即睇會員詳情

 

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