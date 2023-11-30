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30/11/2023

澳門W酒店4招搶人才！打破傳統風格！制服型格可紋身？總經理：尊重各人專業，不以嚴肅方式管理

#溝通技巧 #商業 #行業 #行政管理 #品牌 #人力資源 #時尚 #服務 #澳門 #酒店
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澳門新濠影滙W酒店總經理陳國正（Adrian）表示，品牌與眾不同的風格及設計，有助吸引年輕遊客及人才。（受訪者提供圖片）

 

　　疫後不少人報復式旅遊，酒店業亦希望追回疫情期間錯失了的生意。然而，酒店管理層首要面對人才不足的挑戰。對剛於9月正式開幕的澳門新濠影滙W酒店（下稱澳門W酒店）來說，吸人才、求突圍更是關鍵。其總經理陳國正（Adrian）接受專訪時表示：「算幸運，成功吸引年輕人加入，挑戰是要令他們明白及融入我們的文化。」

 

　　陳國正（Adrian）坦言，兩年前來到澳門籌備酒店開幕時，也曾擔心招聘困難：「怎知不少人前來應徵，不乏有志從事酒店業的年輕人。」他相信，順利吸引人才有四大因素。

 

互相關心吸客 政府政策支持

 

客房用色大膽但舒適，座地燈設計恍如片場內的射燈。（梁巧恩攝）

 

　　1.他相信萬豪（Marriott）的品牌效應，大集團兼旗下品牌多、人力資源策略完善。「公司關心員工，員工關心客人，才會贏得回頭客，So Simple but so true（如此簡單但如此真實）。」他指集團在各地也有新發展，員工有很多機會升職及發展個人事業。「不想升職的，我們也希望了解同事有甚麼想做。」2. W酒店本身的品牌性格較年輕及有活力，予人很潮、靈活、時尚亦好有趣的感覺，對年輕人有吸引力。

 

　　3.澳門政府的政策支持，方便業界招聘人才及發展MICE會展及獎勵旅遊，同時支持發展市務推廣、藝術等對旅遊酒店業相關的行業。此外，4.與業主的理念相同。

 

　　招聘人才的難度雖不大，但Adrian指挑戰來自培訓及文化融入。「我們對人才甚有要求，希望他們性格外向、有個性，喜愛及擅長與人溝通，我們的文化重視包容，希望同事能在工作期間表現出真實的自己。當然，公司也有一套服務守則及標準需遵守。」

 

　　他舉例，W酒店的員工無強制在制服別上名牌。「有些酒店的員工必須別上名牌如『Andrew上海』，客人一看就知其名字及來自甚麼地方。我們希望同事可以透過自我介紹，跟客人打開話題。」不過，不是人人天生也懂得運用這種溝通技巧，甚至未必習慣，尤其在較傳統的酒店工作了好一段時間的，更需要時間去接受培訓、改變心態兼重新適應。

 

制服設計型格 可戴飾物紋身

 

制服設計在遵守品牌的標準下，追求舒適及輕鬆方便，員工可佩戴個性化的飾物。（梁巧恩攝）

 

　　另一例子是制服設計，全球W酒店的制服設計也不同。「一些同事，是被型格的制服吸引而來。」事實上，每天工作8小時，每星期工作5至6天，不少人尤其年輕人也希望穿得更美、輕鬆及時尚，心情也更好。

 

　　Adrian指品牌不但找來專人設計制服，更要求制服要有時常感，配合酒店的設計、色調及主題。亦會提供同事工作上所需的配件，如同事需要經常使用紙筆或移動裝置，會為他們提供小型包包。「會徵求同事意見，如腰包還是斜背包。」同時，員工在不違反公司守則下，可自由佩戴飾物、紋身。

 

以身作則 尊重各人專業工作

 

　　Adrian擁有超過27年的酒店營運經驗，大學畢業後加入加拿大卡爾加里市中心的萬豪酒店，由助理宴會營運經理做起，曾經歷上世紀嚴肅的管理風格。因此，他甚明白了解、學習新事物的需要及困難。

 

　　要領導澳門W酒店超過600位同事，他指方法說出來很簡單，就是作為一個role model（榜樣）以身作則，與團隊一起經歷、合作，與不同部門溝通及解難，同時又要展現出尊重各人的專業及工作。尤其面對今時今日的年輕人，不能用上一代的方法來管理。「如年輕同事轉工頻率上升，作為管理層必須理解。」

 

　　他慶幸在過去逾20年的工作生涯中，遇到不同管理風格的上司，從他們身上學到很多管理知識。今日他身為管理者，最開心是見到同事得到發揮的機會。「見到他們成長，自己也很有成就感。」他坦言，自己是不能靜下來的人，澳門W酒店成功「出世」，希望繼續「把這孩子湊大」。

 

 

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