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30/11/2023

湯洛雯馬國明過大禮場面極壯觀！馬明無合照係跟足傳統唔見面？ 靚湯：第一次見好似流星錘嘅龍鳳鈪

#湯洛雯 #演員 #馬國明 #林子善 #黃嘉樂 #結婚
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Photo: Instagram

　　馬國明和湯洛雯的婚期將至，準新娘湯洛雯最後衝刺，日日都有「單身活動」，日前二人終於進行過大禮儀式，湯洛雯分享嘅時候都係得單頭相，唔知係咪有咩玄機呢？

 

　　湯洛雯分享多張自己同「大禮」嘅合照，場面好壯觀，不過就冇見到男主角馬國明，湯洛雯留言：「又一項完成，原來過大禮係咁複雜，嗰日係有少少呆咗！不過好多謝馬生嘅疼愛，同各位兄弟姊妹嘅幫手，特別係 @ella_hsy（前經理人） @cassandretong（妹妹湯樂瑤）@lamtszsin413（林子善） @wongkalok1214（黃嘉樂）任務順利完成。」

 

好壯觀。

 

　　馬國明呢次過大禮超有派頭，有成四大盤唐餅，湯洛雯形容多到食唔晒派唔晒，佢仲話啲盤係傳承落嚟，非常好意頭。最巴閉都莫過於大量金器，除咗兩條金豬鍊之外，仲有四大對流星錘龍鳳鈪，又有兩套頸鍊龍鳳鈪耳套首飾套裝，湯洛雯留言：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬，好靚好壯觀。」

 

 

　　不過有別於一般藝人，湯洛雯幾張相都見唔到未婚夫馬國明，只得獨照，唔少網民都留言召喚馬明：「點解冇張馬生合影」、「馬生呢」、「點解冇張合照嘅？」其實婚嫁喜慶傳統有好多禁忌，男女家的親友團隊人數不能為單數，應成雙成對、禮金數字避免有4的數字；過大禮時一對新人必須避席，新娘待在自己房中，新郎、新娘避免於過大禮當日見面等等。不過現代人好多都唔再跟傳統，百無禁忌，唔知馬明今次冇合照，係咪就係跟足傳統唔同未婚妻見面呢？忍一忍，換下半世美滿婚姻！

 

轉載自: 晴報

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