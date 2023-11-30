李亞男39歲生日傷頸椎入院！全程拍片證王祖藍無微不至！王祖藍：不敢祝你年年有今日

王祖藍和李亞男近年全家定居內地，經常都拍片在網上分享家庭生活，兩個女兒都習以為常，仲跟足父母的語氣扮帶貨，非常可愛。11月25日是李亞男的39歲生日，原本一心打算一家人慶祝，沒想到竟然突然要坐輪椅入醫院，踏正凌晨12點生日正在醫院等待治療，認真陰公。李亞男在社交平台分享入醫院的整個過程，全程都有人舉機拍攝，記錄住老公王祖藍對她的無微不至。

原來李亞男在生日前夕突然頸椎出事，由老公王祖藍急急推輪椅入院，片中所見素顏的李亞男痛到不能大動作，坐直在輪椅上等候治療，王祖藍親自推輪椅，並開玩笑（口氹）老婆：「我都不敢祝你年年有今日，歲歲有今朝！」

祖藍全程陪伴著亞男，更望住電話顯示時間踏正25日太太生日正日凌晨12點，兩人仍在醫院等候，見亞男狀態麻麻，似乎非常痛楚，王祖藍憂心提點太太：「先止痛，然後回家不要在這樣看手機，畫畫的時候，墊著這隻手，不要再抱寶寶，兩個都很重，不要再抱了。」亞男笑指沒想到第一份生日禮物就是老公的「嘮叨」，由於亞男要留院，最後只可以兩公婆一齊在醫院食午餐慶祝。

李亞男出院仍然要戴上頸箍保護頸椎，終於可以回家跟兩個寶貝女切生日蛋糕慶祝，甜到入心，細女Hayley又搞笑話：「媽咪長高了。」李亞男隨即耍手表示：「不要再高啦，我再高這頸椎又有問題了！」王祖藍又講笑：「你再高就看不到我！」

李亞男分享影片，不少人都大讚王祖藍愛錫太太李亞男，對她的照顧更是無微不至。不過，亦有人認為明明已經嚴重不適要入醫院治療，仍然都要搵個人為兩公婆全程拍片，十足似做騷曬恩愛「衝流量」。