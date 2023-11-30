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30/11/2023

比比星期四｜港股見年內低位後重上萬七 跌勢回穩未？｜內地製造業PMI繼續收縮｜拆解B站業績「死因」

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　港股早段表現反覆，低開後曾倒升17點，其後內地最新公布的11月製造業PMI差過預期，大市復再度向下，跌幅曾擴大至130點，跌穿10月24日低位（16879點），低見16863點，亦是今年以來低位，其後再度倒升，收復萬七關，跌勢回穩抑或有機會再向下調整？內地11月官方製造業PMI報49.4，按月下降0.1個百分點，連跌2個月，仍處於收縮區間，亦差過市場預期，內地經濟數據未有太大起色，繼續限制港股反彈力度？早前內地刺激經濟措施未見成效？嗶哩嗶哩 (09626)第3季業績亦出爐，淨營業額總額58.05億元人民幣，按年持平；淨虧損及經調整淨虧損按年均收窄。而手遊表現亦未如理想，移動遊戲營業額為按年少33%，遊戲收入將拖累今年整體業績表現？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/vG1x2CZh4n4

 

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