陳嘉慧10月深圳出嫁！多次否認「雙喜臨門」！突曬超聲波照公布有喜：我們仨！Hello BB

無線小花陳嘉慧獲大力捧紅，不過早前卻被踢爆由於要籌辦婚禮，而未有為《你好，我的大夫》宣傳，只有27歲的陳嘉慧10月1日在深圳急嫁，當時她向傳媒多次否認懷孕雙喜臨門，但被問及跟丈夫認識不長的時間，她就支吾以對未有正面回應，只稱不是報道所言認識幾個月。

婚後的陳嘉慧都未有繼續工作，反而跟丈夫飛日本旅行，更以素顏加浮腫樣子IG曬恩愛，不少人都估計她是懷孕。早前一日凌晨陳嘉慧在IG Story分享喜訊，以一張超聲波照片公布有喜，簡單寫上：「#我們仨 Hello BB」她特別用心心圖片遮住胎兒重要部位，似乎是希望將BB性別保持神秘。

陳嘉慧10月1日在深圳出嫁，跟圈外男友正式拉埋天窗，非常低調，只邀請了四位圈中好友擔任姊妹，不過陳嘉慧當時訪問稱只是婚禮前幾日才通知姊妹團，說法已經相當離奇。由於閃電嫁人，加上刻意低調，當時傳媒已經追問陳嘉慧是否「雙喜臨門」，但懷孕當時未夠三個月，所以陳嘉慧都惟有講大話否認，但她表示自己做兒童節目出身，一直都喜歡小朋友，姊妹之一的王虹茵透露老爺期待生六個小朋友，陳嘉慧說：「我會努力加油，如果未停經嘅話就生，不過一切隨其自然啦。」