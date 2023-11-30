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30/11/2023

交稅優惠｜用AlipayHK交稅有「扣稅」著數？2個方法交稅超方便！搶$5,000扣稅券 / 高達12個月免手續費分期 / 交稅賺積分

#交稅 #銀行 #平台 #AlipayHK #交稅著數 #免息分期 #免手續費 #優惠
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Text: Sammy Leung

　　每天到了交稅的時候，大家都會否看看各大銀行或平台推出交稅優惠。最近， AlipayHK宣布推出4大交稅著數，當中包括高達12個月分期免息免手續費、搶$5,000扣稅券、$50扣稅券等等。如果大家有用開AlipayHK，都可以看看這些優惠適不適合！即睇優惠詳情及適用日期！

 

　　每年一到交稅的時候，大家總要準備一筆錢去繳交，而很多銀行或平台都會推出不同的交稅優惠，以減輕大家的負擔。大家日常有沒有使用AlipayHK的習慣呢？近日，AlipayHK宣布推出4大交稅著數，可能大家都會用得上，我們先看看使用AlipayHK怎樣交稅！

 

AlipayHK交稅2大方法

 

　　使用AlipayHK可以用2大方法，相當方便快捷：

 

1.    用AlipayHK掃描稅單上的轉數快二維碼

2.    在AlipayHK中前往「應用中心」搜索「交稅」、「繳稅」，自行輸入要繳納的金額

 

 

 

下一頁：AlipayHK交稅5大優惠

 

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