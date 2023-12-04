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04/12/2023

網絡詐騙｜網絡「最危險」名人排行Top10！黑客最愛用來設騙局？Elon Musk第6！Barbie芭比3演員上榜！McAfee 教4 招防中伏

#打工仔 #網上騙案假App #黑客 #McAfe #網絡 #名人 #排行榜
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Text: Sammy Leung

　　網上騙案十分多，有假App、黑客入侵Whatsapp騙錢等等，真的日日新鮮。上網時，有時不小心按進一些可疑網站，真的十分怕自己的電腦會突然下載了不明檔案，最後變成中毒！每年，防毒軟件生產商McAfee會公布網絡「最危險」名人排行榜，當然不是指該名人危險，而是指黑客有機會用他們的名字做壞事！

 

延伸閱讀：

網絡安全| 2023常用密碼排行！Top 10密碼不足一秒即被破解！社交平台多用疊字！電郵用國家名做Password？金融戶口密碼看出你的鍵盤習慣？

 

　　每年，防毒軟件生產商McAfee會公布網絡「最危險」名人排行榜，意思是指不少黑客會利用該名人的名氣，當你在搜尋這些名人的名字時，最易連結到惡意軟件及危險網站，按錯有毒網站後便墮入騙局。所以這個名單上的名人，就是黑客最常利用的，一定看看這份2023年網絡「最危險」名人排行榜：

 

1.    Ryan Gosling：《Barbie芭比》主演

2.    Emily Blunt：《奧本海默》主演

3.    Jennifer Lopez：歌手、演員

4.    Zendaya：演員及歌手

5.    Kevin Costner：美國演員、電影製片人、導演和歌手

6.    Elon Musk：SpaceX創始人

7.    Al Roker：資深氣象主播

8.    Margot Robbie：《Barbie芭比》主演

9.    Bad Bunny：饒舌歌手

10.    America Ferrera：《Barbie芭比》主演

 

圖片來源：IG@barbiethemovie

 

　　《Barbie芭比》是今年暑假熱門電影之一，因為這電影實在太紅，飾演肯尼Ken的Ryan Gosling、飾演芭比Barbie的Margot Robbie及飾演葛洛莉Gloria的America Ferrera，這3位演員的名字分別成了黑客最常利用的第1名、第8名及第9名。黑客有機會用他們的名字來創建惡意軟件或有毒網站等，若利用不可靠下載電影時，就有機會中招！同樣，《奧本海默》都是今年的熱門電影，當中主演Emily Blunt都成為了黑客最常利用的第2名！

 

圖片來源：X@ elonmusk

 

　　而Elon Musk在今次的排名上為第6名！McAfee研究人員表示，利用Elon Musk的詐騙不少都是和AI及加密貨幣有關。原來這些黑客會創建出不同病毒、有毒網站，若你搜尋名人名字，再在來源不可靠的地方上收看電影、收聽音樂及電視節目，就有機會成為黑客的下手對象！McAfee提醒，運動明星、運動員等等都是黑客常常利用的目標！

 

　　McAfee提醒大家4點：

  1. 點擊前要小心：當你尋找電影或喜歡的名人時都應該要謹慎，只按進來源可靠的連結。最安全的做法是等官方發布，及使用合法的電影串流平台

  2. 避免使用非法串流媒體和下載可疑的mp3

  3. 在合法網站下載影片，不要從不信任的網站下載任何內容

  4. 不要隨便登入任何可疑或提供其他個人資訊，以免身分被盜用

 

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