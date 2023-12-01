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01/12/2023

如何在供股上賺取利潤

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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　雖然11月底的業績期剛剛過去，但由於炒股賺錢的方法實在不少，最近繼領展（00823）供股之後，又有另一隻進行供股的股份值得參加，就是浙江滬杭甬（00576）了。雖然供股的付款期限將會在下周二（12月5日）結束，但我都是想講講如何利用供股套利。

 

 

 

　　由於供股價通常較市價有一定折讓，所以有不少投資者均會參加供股，以盡量取得供股股份，然後按市價沽出，然後賺取當中的價差。但坊間有不少人以為，玩供股必須要買一手股票才可參加，但實際上並不是如此。真實的做法是，你只要持有1股便可以參加供股。

 

　　在主流方面，供股有兩套較賺錢的手法可供大家參考：

 

　　1）利用額外供股方式取得額外的股份：無論在過去或現在，均有人利用認購超額供股的方式來取得額外股份，以購取差價，這亦成為現時的主流做法。但一般來說，參加供股者主要分為三派，一派人會在取得供股股份後即時沽出，另一派人則不會立刻沽出，除非股份升幅在5倍以上，才會正式賣出，至於第三派則會採兩者之長，但採取何種方法則視乎本錢。

 

　　然而，在2018年起，由於供股規則改變，部分上市公司取消了「額外供股」，並以配售代理銷售以市價出售股份，並補償差價方式給予小股東。在這種情況下，小股東可以通過在配售代理開戶，以參加供股配售。一般來說，配售價隨行就市，沒有套利空間，加上手續較為麻煩，所以利潤空間就降低了。

 

　　2）直接在供股除權後購買正股：由於一般在供股除權前後，部分投資者會沽出正股來參加供股，由於沽壓增加，股價會不斷下跌，或會貼近供股價，故有部分「碎股黨」不想辛苦套利，故藉此機會直接在市場上購買大量股份，並待供股完成，甚至若股份具有質素的話，則作長線持有。

 

　　以我的玩法來說，若差價較大，基本因素較足，但可以盡量參加額外供股，以取得盡量多的低價股票套利，而取得多少額外供股的股票，則視乎你手上有多少資金參加額外供股，愈多錢加額外供股，就會取得愈多平價股票，但唯一難度是需要大量資金。

 

　　問題總有解決方法，例如部分投資者會抵押房產去取得一筆過橋資金參加供股認購，但近年有些證券行可以如新股一樣，公開提供大額孖展服務以供申請額外供股，利息也不算高，這就可以利用較少的資金來參加供股，以獲取較大利潤。（上）

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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