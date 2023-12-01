‘Responsible for……’‘In charge of…… ’‘Handled……’‘Managed……’覺得眼熟嗎？在描述自己的工作内容時，你是不是也只會說“responsible for…”和"in charge of…"？大家先看看以下兩種表達職責的方式：

1. ‘in charge of delivering proposals on time（負責按時交付建議書）’

2. ‘ensured proposals delivered on or ahead of schedule（確保提前或準時交付建議書）’

意思上來說，兩者表達的意思差不多，然而，“ensured projects were delivered on or ahead of schedule”效果明顯地更強。

今期，大家將會學到如何替C.V.（Curriculum Vitae；履歷表）換上「更精準、更出色」的動詞，讓僱主眼前一亮。事不宜遲，筆者已經幫你準備好合適的動詞，並按照工作性質編寫了５大清單。快來幫你的 C.V.變得更加吸睛吧！

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Part 1: 表達「曾經負責……’」

要表達自己曾經帶領某項目或處理其他事務，與其用'led'， 'responsible for'來說明，不如試試以下的動詞來增強效果：

1. Executed 執行

2. Chaired 主持

3. Controlled 控制

4. Coordinated 協調

5. Headed 領導

6. Operated 操作; 經營

7. Orchestrated 策劃

8. Organized 安排／組織

9. Produced 製作

10. Programmed 規劃／計劃

Part 2: 表達「幫公司提升效率、銷售量」

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要在對方心中留下更深刻的印象，你可以展現出你過去的付出促進了公司某些方面的成長。要表達自己曾經幫公司提升效率、銷售量，可參考以下動詞：

1. Accelerated 促進

2. Achieved 達到；實現了；取得

3. Amplified 擴增

4. Boosted 提升；提高

5. Expanded 擴展

6. Stimulated 激發

7. Sustained 維持； 使…持續

8. Furthered 推動；促進；進一步發展

9. Gained 獲得；取得

10. Generated 產生

11. Improved 改進

12. Enhanced 增強

13. Published 發表

14. Maximized 使…達到最大限度；使…最大化

Part 3: 表達「管理團隊的經驗」

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'Lead a team', 'Managed employees'之類的表達方式難以強調你的管理能力，因此，你需告訴對方你是個擅長激發團隊成員士氣與團結力的領導者。你可以用以下的動詞來描述你的管理能力：

1. Mentored 輔導；指導

2. Cultivated 栽培

3. Facilitated 促進

4. Fostered 培育

5. Supervised 監督

6. Trained 培訓；訓練

7. Unified 統一

8. Guided 指導

9. Hired 僱用

10. Inspired 啟發

11. Mobilized 調動; 動員

12. Motivated 啟發

13. Recruited 徵募

14. Regulated 調控

Part 4: 表達「對公司作出的貢獻/改善了……’」

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你可以用以下的動詞來描述你對公司作出的貢獻：

1. Modified 修改

2. Upgraded 升級

3. Merged 合併

4. Clarified 闡明; 澄清

5. Converted 轉換

6. Customized 定制

7. Reorganized 重組

8. Replaced 更換

9. Restructured 重組

10. Revamped 改版

11. Overhauled 翻修; 大修

12. Redesigned 重新設計

13. Refined 重新調整

14. Merged 合併

15. Rehabilitated 改建

16. Remodeled 改裝

17. Updated 更新

18. Revitalized 振興

19. Simplified 簡化

20. Standardized 標準化

21. Strengthened 加強；強化

22. Influenced 影響

23. Integrated 集成

Part 5: 表達「負責處理客戶支援」

例如：接電話、回答客戶提出的問題。

這時，不妨使用這些動詞，表示自己負責提供意見給客戶並達成他們的需求：

1. Resolved 解決

2. Addressed 處理; 解決

3. Advised 建議

4. Advocated 提倡

5. Consulted 協商; 處理諮詢

6. Educated 教導

7. Informed 告知；通知