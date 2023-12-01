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邵看新經濟
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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

01/12/2023

以金融創新之名作惡？蛋殼公寓曾是白領租屋救星！點解爆煲後變「租金貸」惡夢？

#蛋殼公寓 #上市公司 #租屋 #房租 #銀行貸款 #樂視 #摩拜單車 #金融創新 #反壟斷法
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　打著金融創新旗號到美國上市的蛋殼公寓，在上市後不久便碰上了麻煩。由於疫情和資金鏈斷裂的關係，多個持份者都有所損失，例如業主出租了物業卻收不到租金、租客交了租金卻沒有房子住、裝潢公司把房子裝潢後拿不到裝修款、清潔員取不到工錢、銀行收不回以租約抵押的貸款，這究竟是現時新經濟公司常見的問題還是偶爾的事件？

 

　　早幾年，新經濟領域中有一句說話是「羊毛出在豬身上」，初期的蛋殼公寓是真真正正為了解決離鄉別井到大城市打工的人的痛點。他們充當二房東的角色賺取差價，這肯定是可行的商業模式，但是當主事人高靖盯上了租金貸——一個以金融創新為名的金融產品，便注定蛋殼公寓走上了一條不歸路。

 

　　新套路是蛋殼一邊以優惠價格，從租客手上收取一年房租，若果租客沒有足夠金錢，蛋殼可以安排銀行貸款作月供還款，而蛋殼只需按月付房租給房東，這樣便可以沉澱大量資金，監管機構也不會對這些資金進行約束。在市況正常的操作下，這空手套白狼的把戲是可以繼續下去的，但市場一定會有模仿者出現：當競爭者出現，他們為了搶佔更多房源和租客，便出現了高價向房東租樓，低價租予租客的現象。

 

　　新經濟公司虧損是常態，從前的樂視和摩拜單車也是一樣，虧損越大代表你的市場佔有率越高，況且有那麼多明星級的資本投入，轉虧為盈的時候一定能夠從豬身上賺回很多錢。2017年只虧2.7億元，2018年虧13.7億元，到2019年擴大到34.5億元虧損。在2020年頭由於故事描述得漂亮，能夠在美國紐交所上市，上市當天市值便達到27億美元。但灰姑娘在晚上十二時便會打回原形，在資金鏈斷絕之下，蛋殼由當初為白領解決租房痛點的熱門平台，變成他們的苦難之源，這一切都是由金融創新的遊戲開始。租金貸打著金融創新之名行惡，因故政府高舉反壟斷法，修正羊毛出自豬身上的現象也不無道理。

 

 

 

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