  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

01/12/2023

劉馬車疑天水圍非禮13歲女童！培生擂台無敵盃記者會後被捕！早前曾涉3項非禮罪被判囚

#元朗 #性行為 #天水圍 #劉馬車 #鄧月平 #結婚 #罪行 #鍾培生 #比賽 #罪案 #霍哥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 影片截圖

　　網絡紅人、自稱「劉馬車」嘅劉駿軒今日（30日）於金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方帶上警車。

 

　　消息稱劉馬車懷疑於昨日（29日）在天水圍一宗非禮案件有關。有人涉嫌摸一名13歲女童大腿，案件交由元朗警區刑事偵緝隊第1隊跟進。警方昨日（29日）接獲一名13歲女童報案，指晚上約6時在天水圍一運動場懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。警方高度重視性暴力罪行，尤其是牽涉未成年少女的案件。案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

 

本來明日二人大戰。

 

　　今年4月26日，他亦涉嫌於天水圍非禮三名未成年女子，被控3項非禮罪。案情指，他在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯非禮女子X；以及於天水圍站月台，往元朗方向非禮女子Y。此外，他亦被控於同月28日，於天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店，非禮女子Z。三名事主年齡介乎13至14歲。他其後承認 3 項非禮罪，被判囚 5 周。

 

　　今年7月30日，劉馬車於網上詆毁網台記者，指對方稱他與一名未成年少女發生性行為。劉馬車其後主動聯絡網台記者見面道歉。惟當日兩人在荃灣荃新天地外見面時，劉馬車襲擊該名記者，事後到天水圍警署自首被捕。他其後承認一項襲擊致造成身體傷害罪、被判囚6星期，另須向事主賠償眼鏡費用 1,100 元。

 

 

　　由鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於12月1日在灣仔修頓球場舉行。鍾培生表示希望為香港人提供「合法合理的情緒抒發渠道」，並支持本地製作團隊。主辦方從700名來自中、港、台等地的拳手當中，揀選90人參與海選，最終挑選12組共24位「戰士」參與賽事，當中包括前微辣成員「霍哥」、明星周永恆等。劉馬車本與龍心（林克霖）進行拳賽對戰，劉馬車於會上表示多謝前女友鄧月平，又揚言明天決賽後，無論輸贏都會結婚娶月平。

 

　　現時暫未知他能否出席明日的比賽。警方早於記者會進行期間於地下等待，記者會結束後，警方分批進入大廈，2至3名便衣探員於劉馬車走出大廈後，上前展示委任證，將劉馬車帶上警方七人車離開，過程中未有反抗。

 

轉載自: 晴報

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#元朗 #性行為 #天水圍 #劉馬車 #鄧月平 #結婚 #罪行 #鍾培生 #比賽 #罪案 #霍哥

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk