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01/12/2023

高海寧《新聞女王》放蛇查安老院虐老！撞橋《白日之下》 ？高Ling被職員、家屬唾罵

#記者 #Joe #偷拍 #白日之下 #高海寧 #電影 #李施嬅 #Junior #新聞女王 #余香凝 #主播 #電視劇
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Text: 娛樂組 Photo: 網上截圖、劇照

　　台慶劇《新聞女王》正熱播，劇集在內地一樣爆紅，播放速度更快過香港，昨日內地上架的新一集中，高海寧飾演的Cathy許詩晴，得悉安老院人員要院友露天沖涼，她為查虐老案不惜放蛇，撞橋同樣取材自2015年大埔劍橋護老院虐老事件的電影《白日之下》。

 

高Ling以樸素打扮放蛇。

《白日》余香凝同樣打扮樸素，她更素顏上陣拍攝。

 

　　高海寧在《新聞女王》飾演女主播Cathy，靚女有野心，做事不擇手段，高Ling更憑角色登上微博熱搜。在內地上架的新一集中，講述SNK收到有人拍片報料，指安老院涉嫌虐老，安排院友在天台沖涼，老人家被職員用水喉沖身。而高Ling原來有位住安老院的爸爸Joe Junior，她探望父親時乘機放蛇，但因其女主播身分查不出甚麼，所以李施嬅飾演的張家妍決定安排生面口記者放蛇。記者放蛇發現安老院有超收情況，亦拍到安老院職員疑虐老的畫面，但只是老人家哽親要拍打背部。高Ling報道虐老及超收事件後，安老院的院友需要調遷或離開。

 

 

　　《新聞女王》這段劇情跟《白日之下》撞橋，兩者同樣參考2015年大埔劍橋護老院事件，事件中院友在天台被脫至全裸或半裸洗澡。不過《白日》的天台洗澡一幕由飾演記者的余香凝偷拍所得，畫面拍得蒼涼震撼，亦特寫老人的面部表情；而《新聞女王》的天台片段則由觀眾報料所得，可能礙於電視尺度所限，畫面只是遠距離拍攝職員向著一位老人灑水，震撼度不足。不過，始終電影及劇集的budget有分別，而《白日》以反映社會實況為主軸，所以拍攝效果不一亦合理；加上《新聞女王》中的天台片段設定為觀眾報料提供，所以畫面亦相當符合一般市民以手機拍攝的效果。

 

 

　　至於高Ling借探望父親到安老院偷拍，跟《白日》飾演記者的余香凝扮家屬放蛇的情節相類似；而高Ling到安老院接父親離開時，遭職員、院友及家屬唾罵，更有人向高Ling掟雞蛋，怒斥她令老人家失去居所，跟《白日》中余香凝遭院友及家屬責罵的劇情亦一樣。但兩者亦有不同之處，《白日》中的護老院環境相當惡劣，而《新聞女王》中的場景則是星級豪華安老院，環境美觀。

 

轉載自: 晴報

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