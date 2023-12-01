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01/12/2023

Anson Lo被誤會童星出身！曾演出電影《三五成群》？ 撞樣《愛回家》演員胞弟！

#盧瀚霆 #開心速遞 #組合 #甄詠珊 #歌手 #電視劇 #演員 #社內相親 #MIRROR #你好，我的大夫
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Text: 娛樂組

　　MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演的劇集《社內相親》近日正式熱播，引起不少網上討論，不少人大讚跟韓劇版本一樣有Feel。而Anson Lo的演戲史都成為網友們的討論話題，有網友翻出1999年的電影《三五成群》的片段，其中一位少年樣子似足Anson Lo，更有不少人誤以為真，以為Anson Lo細細個就做童星。

 

（盧瀚霆IG）

（網上圖片）

（甄采浠IG）

（網上圖片）

（網上圖片）

 

　　戲中的少年跟初出道的Anson Lo的確好相似，特別是臉尖尖、眼神無辜加上鼻高高，跟Anson Lo初出道的照片拼埋一齊，完全沒有違和感。不過Anson Lo出世年份是1995年，電影公映時他只得4歲，跟戲中少年的年紀不符。原來只是一個美麗的誤會，電影中的少年到底是誰？長大後的他會否又跟Anson Lo撞樣呢？

 

（盧瀚霆IG）

 

　　昨晚已經有人揭盅，原來《三五成群》的少年演員是《愛回家之開心速遞》的演員甄采浠（原名：甄詠珊）的親細佬，甄采浠在IG分享相關新聞，並自爆原來該少年就是弟弟甄穎麟。她留言說：「其實佢真係我細佬嚟嘅！呢啲咪叫做坐喺度都會紅囉！甄穎麟 我都覺得好似！」

 

 

　　甄采浠現年43歲，近年在TVB拍劇為主，除了《愛回家》外，還有《你好，我的大夫》、《回歸》、《輕‧功》等等，而一向孝順的她不時分享家庭照，大時大節總會一家四口慶祝，不過「少年Anson Lo」長大後跟Anson Lo完全走不同路線，跟小時候下巴尖尖的他已經完全不同。雖然弟弟甄穎麟已經沒有再在幕前發展，不過原來全家人都相當有戲癮，甄采浠的父母早前都曾經客串演過《愛回家》，又接拍過無線部分宣傳片，相當有趣。

 

（《愛回家之開心速遞》電視截圖）

（甄采浠IG）

 

轉載自: 晴報

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