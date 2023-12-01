珠海火鍋｜小紅書網民推介珠海人氣打邊爐！性價比高粥底一人鍋 / 佘詩曼都撐懷舊「楠火鍋」 / 生蠔雞鍋食「巨蠔」/ 牛羊三層塔

大家假日去澳門時，有機會到珠海玩一至兩日，若要到珠海旅行，當然要找找當地最正的美食。今次會為大家推介必食的珠海火鍋，當中有冬日啱食的粥底火鍋、海鮮控必試的生蠔火鍋等等，全部都是在小紅書網民推介的！愛打邊爐的朋友，一定不可以錯過！

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珠海火鍋│1. 明記食店：性價比超高！一人一鍋粥底火鍋

天氣開始轉冷，如果可以吃到熱辣辣的粥底火鍋，真的是一大享受。所以第一間要介紹的是主打粥底火鍋的明記食店。明記食店提供一人一個粥底火鍋，因為是一人一鍋的關係，大家可以隨便煮自己喜愛的食材，不用遷就朋友的口味！店內提供海鮮、肉類及蔬菜都齊全，價錢是以碟計的，由5元人民幣至13元人民幣不等，所以人均都不用80元人民幣就可以食飽，性價比相當高。

圖片來源：小紅書@光芒萬張女士

這間店是全自助的，網民推介菜品有牛肉、雞肉，指這些肉類都很新鮮。其他推介有黃鱔、粉腸、脆肉鲩、魚滑、大蝦等等。而生菜是免費，白粥也是是免費續的！

圖片來源：小紅書@光芒萬張女士

圖片來源：小紅書@何與枝

圖片來源：大眾點評

明記食店

地址：珠海市金灣區金瀚路西湖市場東門2樓

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