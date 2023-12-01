  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

01/12/2023

審計署被議員轟挑剔雞毛蒜皮

#立法會 #立會透視鏡 #審計署 #政府 #審計報告 #中文大學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　除咗議會係用嚟監察政府之外，政府都有個部門係專用嚟監察各部門行政上有咩缺失，呢個就係審計署。審計署每年都會向立法會提交審計報告，就針對唔同部門嘅調查作出交代，立法會入面嘅帳目委員會之後會根據報告內容，再對唔同部門嘅首長作出查問。

 

　　呢個方式過去一直行之有效，亦揭發過唔少政府部門好多甩甩漏漏，甚至浪費大量公帑等情況。不過剛剛星期三審計署提交畀立法會嘅報告，就引嚟唔少人口誅筆伐。呢個報告其中一個環節係審計中大嘅校園餐廳管理，其中就提到實地視察29間餐廳都唔係專供校內人士使用，亦都無查證顧客係咪校內人士，甚至喺報告講到，喺餐廳外搵到煙頭，懷疑有人無遵從無煙校園政策云云。

 

有議員認為審計署睇埋中大餐廳外有無煙頭，同佢哋嘅職責唔多匹配。（審計署網頁圖片）

 

　　唔少議員提到呢份審計報告嘅內容，都不禁抓頭，點解審計署會睇埋啲咁「雞毛蒜皮」嘅事？有議員私底下批評，審計署每年嘅開支預算講緊係2億元，唔係話唔睇得咁仔細，但講到一間餐廳畀唔畀校外人食飯甚至喺餐廳外有無煙頭，呢啲就真係過晒火位，等於叫特首去逐條後巷睇吓有無垃圾叫食環署去跟進同一道理。

 

　　睇番過往紀錄，審計署喺揭露政府部門不足方面真係立下不少汗馬功勞。例如喺2020年揭露足球總會嘅管理混亂，搞到足總上立法會解畫時亦都招架唔住；另外港協暨奧委會更被揭涉及管理、財政及運作「五宗罪」，當年都搞到幾大件事。睇番今次事件，有議員就話，唔知係咪審計署去到中大「翻箱倒籠」都搵唔到啲乜去挑剔，搵無可搵就搞到連煙頭都搵埋，做埋食環署嗰份，但亦顯示出同佢哋做「衡工量值式審計工作」嘅目的，唔多匹配。

 

　　有議員仲同Tina講，今時今日嘅社會政治環境，似乎撩起政府嘅大毛病就會係政治不正確，部分局長成日「戰狼式」反駁媒體報道甚至還擊議員評論，可以見到官員確實唔想被自己嘅過失拖累而失分，亦正正因為咁，係咪審計署都面對壓力，惟有搵雞蛋、挑骨頭，專搵啲細到無得再細嘅環節去挑，避免政府尷尬呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #立會透視鏡 #審計署 #政府 #審計報告 #中文大學

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk