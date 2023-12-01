  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

01/12/2023

【高息定存】創興3個月港元存息高達5.3厘，工銀亞洲升至5厘

#港元定存 #定期存款 #創興銀行 #工銀亞洲 #交銀香港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　即將迎來年結，本港銀行對港元資金的需求有所上升，創興延長快閃定存優惠至本月15日，3個月港元定存年息高達5.3厘，起存額為300萬元。若門檻較低，起存額為100萬元，3個月港元定存息亦有5.2厘，上述優惠適用於「快閃定期」，客戶可透過分行以新資金辦理。

 

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月存息升至5厘 交銀香港最高5.1厘

 

　　工銀亞洲上調3個月港元定存年息至高達5厘，起存額為10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行以新資金辦理。

 

　　交銀香港上調1個月港元定存年息至4.5厘，起存額為100萬元，而3個月港元定存息最高達5.1厘，起存額同為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道以新資金辦理。

 

　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多生財有道文章

你可能感興趣

#港元定存 #定期存款 #創興銀行 #工銀亞洲 #交銀香港

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk