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01/12/2023

百年老黨敗於統計學？

#國民黨 #侯趙配 #民進黨 #統計學 #柯文哲 #大國博弈
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　自從「藍白合」破局後，國民黨侯趙配的民調支持度居然不跌反升。搞得本以為天就要塌下來的藍營支持者，忽而又破涕為笑起來。好一場嚇窒人的選戰，史書差點就會記載，百年老黨敗於一次統計學誤差……

　

 

藍營侯趙配成軍，展開選戰最後三個月衝刺（美聯社）


　　一場選戰不到一個半月就要投票了，藍、白雙方連自己的競選理念都還沒講清楚，卻先被統計學的甚麼誤差折騰得死去活來。在以民調說話的「理性外衣」下，雙方為爭當正選，又拍桌子又掉淚。此情此景，恐怕連賴清德看在眼裹也哭笑不得，還沒選啊各位，已經當正自己在分豬肉了？
　
黨派政治現巨大盲點
　
　　「藍白合」所謂統計學誤差而導致的破局，為台島的黨派選舉政治現狀揭開了一個巨大的盲點：圍繞著這場統計學之爭，侯友宜的結結巴巴，柯文哲的七情上面，和賴清德的啼笑皆非都已淋漓盡致，唯獨不見台灣的跨黨派整體利益是甚麼。
　
　　換一個說法，選舉與統計學，哪個是雞哪個是蛋也許會引發爭論，但以下結論卻是無可質疑的：藍白之間的統計學遊戲，最多只能夠展示黨派之間勝選的盤算，並不能描繪出兩岸的和平前景是甚麼。這就引伸出一個令人擔憂的問題，在高台上忙於吵架那幾位，是否知道今次選舉最重要的使命，就是爭取兩岸的和平共處？
　
　　如果明白到這一點，其實誰正誰副不難解決，大家照照鏡子，誰更有底氣跟對岸打交道，誰就更有條件擔正。此一判斷標準，建基於常識而非統計學。但若沒有了常識，而只剩統計學，那麼「我思故我在」，就會喪失「我思」兩個字，淪為「我統計故我在」，這其實是種僵屍般的存在。　

 

賴簫配開始就兩岸關係著默（美聯社）


我統計故我在？
　
　　國民黨的「我統計故我在」早有先例，它曾在選到一半時，鬧出個「換柱風波」。而這回又在選到一半時，突然鬧出個「藍白合」及其破局。如果國民黨不想在這次選舉中，再次敗於統計學的話，便需要思考自己在台灣，以及兩岸未來中還有沒有角色可扮演。因為一個有角色可扮演的政黨，對於選民而言才有存在價值。
　
　　「藍白合」破局後，侯趙配民調支持率飆升，說明藍營基層要求下架民進黨的鬥志仍然高漲。而民進黨在歷次選戰中，從統計學角度而言往往開局不利，但在最後衝刺階段卻總能製造逆襲。因此，這場選舉在未來三個月可能呈現出超乎尋常的激烈，且隨時都可能因為各方純熟的競選及認知戰操作，而突然發生變數。
　
　　就在當前，當朱侯不滿於其統計學被誤解，以及柯文哲因受到統計學的霸凌而掉下委屈的眼淚之時，反而是民進黨頻頻在兩岸問題上著墨。無論是蔡英文，還是賴清德都放軟聲調，以便說服選民綠營的兩岸政策不致於翻船，而蕭美琴的回台，也展示出一副「背靠美國」的加持。
　
　　基於競選政治存在先天性的黨派利益局限，導致兩岸和平的最重要議題出現了盲點，島內民眾是否意識到台海形勢的嚴峻，將成為決定選戰結果的至關重要因素。

 

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