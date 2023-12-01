  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

01/12/2023

AI威脅論升溫！OpenAI神秘Q*模型懂邏輯推理、產生新想法？恐怕如「天網」般威脅全人類？

#Smart Living #Sam Altman #OpenAI #奧特曼 #AI #Q* #人類 #威脅 #ChatGPT #生成式AI
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　山姆·奧特曼（Sam Altman）於2023年11月29日在OpenAI官方網誌宣布，正式重任執行長，象徵著該公司的宮鬥風暴徹底完結。當初奧特曼之所以被董事會免職，傳聞中的關鍵原因是他秘密研發的AI項目「Q*」，近期取得重大突破，可能會對人類構成威脅。究竟「Q*」與ChatGPT等生成式AI有甚麼差別？它是否真的足以影響全人類存亡呢？

 

Q*計數能力遠勝ChatGPT

 

　　OpenAI宮鬥事件引人注目之處，除了執行長奧特曼的戲劇性回歸外，還有在鬥爭過程中被拋出來的神秘AI項目Q*（讀作「Q-star」）。目前OpenAI仍未有披露有關Q*的詳細資料，暫時只知道研究團隊在2023年某個時間點獲得重大突破，成功創建出可以解決基本數學問題的AI模型Q*。

 

　　有消息指，奧特曼被罷免前，OpenAI內部曾對Q*進行操演，結果顯示它能夠正確解答小學程度的數學問題。聽起來，如此基礎的數學能力似乎沒甚麼了不起，但對GPT-4等大型語言模型而言，這已屬極高難度動作。

 

Q*擁有人類的邏輯推理能力

 

　　大家要知道，即使是最先進的GPT-4模型，都只是精於語言文字處理，要是碰上加減乘除數學問題，就會經常計錯數。假如Q*真的具備正確解答數學問題的能力，就算僅是小學程度，已遠勝於市場上所有生成式AI模型。

 

　　人們要學習數學，是要訓練邏輯推理能力。一旦AI模型懂得數學計算，代表著它能夠對抽象概念進行邏輯推理；換言之，它可以像人類般能夠理解抽象概念，並通過邏輯推理，獲得新知識、發展新想法，甚至面對前所未見的難題時，都可以發想出新的解決方法，這跟當下生成式AI完全是不同層次的概念。

 

Q*模型是發展AGI關鍵一步

 

　　美國史丹福大學轄下以人為本AI研究所（Human-Centered AI Institute）所長安德魯·羅戈斯基（Andrew Rogoyski）表示，如果AI能解決新的、從未見過的問題，而不僅僅是重塑現有知識，那麼這將是一件大事。更有AI研究員認為，假如Q*能夠解決簡單的數學問題，代表OpenAI朝著「通用人工智能」（Artificial General Intelligence，AGI）目標邁出了一大步。

 

　　所謂「AGI」，意指具備與人類同等智慧的超級AI；OpenAI更將之定義為，在最具經濟價值的任務中，擁有超越人類能力的自主系統。2023年11月舉行的APEC企業領袖高峰會上，奧特曼提及OpenAI近日達成第四次技術突破，讓他們得以「揭開無知之幕，並抵達探索發現的前沿」。外界認為，他所指的正是Q*模型。

 

奧特曼在APEC企業領袖高峰會上表示：「在OpenAI歷史上發生過四次重大突破，最近一次就是在過去幾個星期，當我們揭開無知之幕，並抵達探索發現的前沿時，我就在房間裏，這是職業生涯中的最高榮譽。」（圖片來源：X.com@Kr00ney）

 

Q*模型可能變成天網雛形？

 

　　但有些AI專家擔憂，儘管Q*今天只是一名小學生，可是未來卻可能成為接管全世界的AI統治者。當Q*像人類般懂得應用推理，那麼人們對其控制或預測就會變得非常困難。再者，它能夠產生新想法來解決前所未見的問題，或許會做出超越人類理解範圍的決策和行動。

 

　　更有網民將Q*描繪為經典科幻電影《未來戰士》（Terminator）中的「天網」（Skynet）：它原本是美國政府所研發的國防電腦系統，後來因產生自我意識，判斷人類是威脅它的物種，所以發射核彈來滅絕全人類。

 

在《未來戰士》電影中，擁有自我意識的超級AI「天網」於2029年向人類發動核戰，並派出AI機械人軍團追殺倖存下來的人類。（圖片來源：IMDb網站）

 

Q*不算新技術，沒有威脅性

 

　　不過，有另一派AI專家質疑，Q*實際上不算是全新技術，更談不上威脅性，現階段就擔心「天網」的降臨，似乎言之尚早。Facebook母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）認為，Q*是OpenAI既有項目的延伸研究，絕非可以威脅人類的嶄新技術。

 

有AI研究員認為，OpenAI的Q*模型可能是「Q-learning」強化學習演算法與「A*」智能搜尋方法結合而成，只符合當前 AI研究趨勢，不算是嶄新技術。（圖片來源：Unsplash圖庫）

 

　　艾倫AI研究所（Allen Institute for AI）科學家內森·蘭伯特（Nathan Lambert）認為，Q*是用於研究基本數學問題、而不是毀滅人類的AI。喬治亞理工學院電腦科學教授馬克·里德爾（Mark Riedl）更直言，傳媒對Q*報道有點誇大不實。

　　

　　隨著奧特曼的回歸，其戰友格雷格·布羅克曼（Greg Brockman）亦回巢重任公司總裁，加上在董事會重組後，與他敵對者已全數下馬，其最大支持者微軟（Microsoft）亦會以無投票權的觀察員身份加入，故此OpenAI現已完全落入其掌控之中。在奧特曼的全權領導下，OpenAI究竟會引導AGI造福全人類，還是打開潘朵拉盒子，創造出足以威脅全人類的AGI呢？事態發展絕對值得我們長期觀察。

 

延伸閱讀：

OpenAI宮鬥風暴！CEO奧特曼遭罷免後閃電復職、董事會大換血！解構來龍去脈+影響

AI可能導致人類滅亡？白宮下令AI接受評估，歐盟擬立法監管AI，教AI做人或是最佳解決方法！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #Sam Altman #OpenAI #奧特曼 #AI #Q* #人類 #威脅 #ChatGPT #生成式AI

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk