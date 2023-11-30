職場女王Son姐 | Slasher、Freelancer分不清？斜槓族不是炒散！點成為成功Slasher？人人屋企都有個Slasher？

很多人都搞不清楚，freelancer同slasher之間究竟有甚麼分別？Freelancer是指一些以自由身獨立接工作，沒有僱主的自僱人士，一般是以project-based形式接工作。近年興起的Slasher，則是同時身兼數職兼任幾份不同行業的工作。例如是攝影師同時亦是美容師，攝影師／美容師中間的斜線（slash）是這種叫法的由來。

不過如果大家以為slasher是新興行業的話，只能講少年你太年輕了！想當年，集車衣／清潔／黐膠花／搬運／洗碗／看更於一身的人比比皆是。不過當年之所以身兼數職，只是為了增加收入，等錢開飯逼出來的。今時今日，slasher 這個身份講出來很sexy，以為slasher很他條很舒服喜歡做就做不喜歡做就不做，只有根本不知道slasher為何物的門外漢才會這樣以為！做又得唔做又得的是freelancer， slasher= 7／24／365冇得停！

我聽過最好笑的說法，應該說是最可笑的說法，是認為slasher等於炒散，如果做了幾年之後不喜歡的話，想搵份長工的話，根本沒有僱主會願意請咁話。真的嗎？Slasher最講究自律，Hea做的人絕對不會做得成Slasher！講起來有點像Headhunter，話自己做headhunt的，以為攞個履歷做客配對幫人搵工就是headhunt？個個都話係headhunter，唔通個個都係headhunter咩？

Slasher成為slasher，都是從一開始的。先做好一個角色一份工作，非常認真做得出色，然後一步一腳印，再向周邊拓展發展，跟著興趣隨著心，看著市場走出去。想知成功的秘訣？答案是其實沒有秘訣，其實很簡單，不過要做得到就很不容易，記住3個力：勤力努力毅力，缺一不可！

其實有一個Slasher角色，我們一直都忽略了其偉大及難得，就是全職母親！買餸煮飯、洗熨收納、打掃清潔、賢妻、良母、照顧者、保母、教育諮詢、人肉ATM、心理輔導……全天候提供貼心貼身服務，仆心仆命為的是甚麼？得到的是甚麼？冇糧出冇息休，還要被予取予攜唔該都冇句？母親雖然好剛強好打得，但始終是個人，歲月催人老，再加捱到殘，更加老得快！為人夫為人子女的各位，不要以為時日很多，珍惜機會把握時間，好好問心今後應該怎麼辦吧！