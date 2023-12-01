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01/12/2023

八達通宣布分批換舊卡！嘟卡聽到呢種聲音要限期前更換！點Check自己八達通有無過期？睇埋2大更換八達通教學

#打工仔 #香港 #八達通 #租用版 #銷售版 #八達通失效 #更換八達通 #行政費 #八達通過期
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Text: Sammy Leung

　　香港不少人都會有一張八達通在手，你記得你手上這張八達通陪了你多少年呢？但不講不知道，原來八達通是有期限的，不論是租用版或者是銷售版的八達通，如果到期了，就需要更換，否則當八達通卡失效一年仍未被更換，大家是需繳付逾期更換行政費。即Check自己的八達通有沒有過期及更換方法！

 

　　由2020年中開始，八達通就開始分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，部分八達通將會於2024年3月2日失效，大家要在失效日期前換卡，否則就會用不到了！將會於2024年3月2日失效八達通號碼：

 

•   15296001 – 15299000

•   15300001 – 15363000

•   22058001 – 22060000

•   39030001 – 39046000

•    85000001 – 85101000

 

　　如果你不知道自己需不需要換，沒關係的，在使用八達通時可以留意一下，其實很易會發現的！每批需要更換的八達通最少有3個月的通知期，當你在通知期內使用，拍卡提示聲響會變成「嘟～嘟嘟」（按此即聽），若你聽到這種特別聲響，即是你要更換八達通；或者你可以在八達通網站上查詢。如果大家的八達通卡失效一年但仍未被更換，到時就要付逾期更換行政費；或者於「港鐵客務中心」退回租用版八達通，安排按金及餘額（如有）退款。

 

 

下一頁：即睇怎樣換卡

 

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