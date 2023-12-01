  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/12/2023

芒格逝世終年99歲！十大職場、人生金句超啱聽實用！視Google總部為幼稚園？認清99%人類屬最底層！股神芭菲特拍檔活得好最大秘訣是甚麼？

#打工仔 #查理．芒格 #芒格 #Pantry熱話 #辦公室求生術 #Charles Thomas Munger #金句 #職場 #情緒管理 #巴菲特 #股神 #心理情緒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國企業家兼億萬富翁查理．芒格於11月28日逝世，終年99歲！這位投資界巨頭兼股神芭菲特成功大半生，當然有些至理名言伴隨著他，無論在投資、生活、情緒管理上，他都不時提醒住自己要如何活得精彩而且有得著！即睇這位股神左右手有甚麼金句啱用傍身！

 

芒格金句 ︳ 1. 職場與解難篇：Google總部在芒格眼中只是幼稚園？

 

　　芒格除了勇於投資，對於在職場與管理上亦有獨特的見解！事不宜遲，一起看看他講過甚麼有關職場的金句！

 

1. 「我們的處境並不適合成為高科技奇才。我們這個年紀有多少人很快就掌握了Google？我去過谷歌總部。在我看來，它就像一個幼兒園。」

 

　　當人人都追求高科技生活時，他竟然覺得人類的處境不適合成為高科技奇才，還說Google總部在他眼內就如幼稚園！看來大家在追求進步同時，亦要反思一下科技發展是不是唯一出路！

 

2.「信任第一，能力第二。」

 

　　身為一間投資公司的創辦人，芒格經常向摰友芭菲特提供招聘人才建議，還強調信任為先，看來作為僱主的芒格著重自己與員工關係，多於下屬能否為公司賺多幾個零頭！

 

3. 「我一直都是這麼講的，專業化往往是最該走的一條路。我個人比較喜歡廣泛涉獵，但是專精一門的人往往能取得更大的成績。專精一門的人比別人懂的都多。」

 

　　人人講求事業上多方面發展，Slasher斜槓族到處皆是，每個人也發展副業時，芒格竟然較支持專業化！他認為專心鑽研一項知識最終反而會學懂更多，你又是否認同這種的說法？

 

4. 「我遇到了問題會分門別類，很多問題被我扔到了「太難」的一堆。別人給我出的問題，如果符合我「太難」的標準，我就把它扔到「太難」的一堆裡，想都不再想了。」

 

　　「超出了自己的能力圈，你就得說『這東西太難，我一輩子都搞不懂』。我這方面做得很好，我遇到了我搞不定的，我就認慫。」

 

　　常說要向高難度挑戰才會成功，芒格卻不是這樣想，他會把眼前的問題分為「難」或「易」，而且有不同等級，如果太難的，他就不會再想，以上兩句金句都看得出他為人十分果斷，面對難以解決的他亦不會思前想後及勉強，反而及早承認自己的不足！

 

（圖片來源：Envato）

 

5. 「想問題的時候，既要考慮在我之上的人看到的是甚麼，也要考慮在我之下的人看到的是甚麼。」

 

　　無論你是職場上的小薯，抑或公司的管理層，也會不禁想辦法如何令上司滿意自己的表現，但芒格反而提醒大家要多思考下屬的想法。事實上，現在的打工仔也不像以往的員工只顧聽從命令，有時多在他們角度思考，或許會令他們對工作的滿足感及歸屬感大增！

 

下一頁：繼續睇查理．芒格人生篇金句

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #查理．芒格 #芒格 #Pantry熱話 #辦公室求生術 #Charles Thomas Munger #金句 #職場 #情緒管理 #巴菲特 #股神 #心理情緒

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk