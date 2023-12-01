芒格逝世終年99歲！十大職場、人生金句超啱聽實用！視Google總部為幼稚園？認清99%人類屬最底層！股神芭菲特拍檔活得好最大秘訣是甚麼？

美國企業家兼億萬富翁查理．芒格於11月28日逝世，終年99歲！這位投資界巨頭兼股神芭菲特成功大半生，當然有些至理名言伴隨著他，無論在投資、生活、情緒管理上，他都不時提醒住自己要如何活得精彩而且有得著！即睇這位股神左右手有甚麼金句啱用傍身！

芒格金句 ︳ 1. 職場與解難篇：Google總部在芒格眼中只是幼稚園？

芒格除了勇於投資，對於在職場與管理上亦有獨特的見解！事不宜遲，一起看看他講過甚麼有關職場的金句！

1. 「我們的處境並不適合成為高科技奇才。我們這個年紀有多少人很快就掌握了Google？我去過谷歌總部。在我看來，它就像一個幼兒園。」

當人人都追求高科技生活時，他竟然覺得人類的處境不適合成為高科技奇才，還說Google總部在他眼內就如幼稚園！看來大家在追求進步同時，亦要反思一下科技發展是不是唯一出路！

2.「信任第一，能力第二。」

身為一間投資公司的創辦人，芒格經常向摰友芭菲特提供招聘人才建議，還強調信任為先，看來作為僱主的芒格著重自己與員工關係，多於下屬能否為公司賺多幾個零頭！

3. 「我一直都是這麼講的，專業化往往是最該走的一條路。我個人比較喜歡廣泛涉獵，但是專精一門的人往往能取得更大的成績。專精一門的人比別人懂的都多。」

人人講求事業上多方面發展，Slasher斜槓族到處皆是，每個人也發展副業時，芒格竟然較支持專業化！他認為專心鑽研一項知識最終反而會學懂更多，你又是否認同這種的說法？

4. 「我遇到了問題會分門別類，很多問題被我扔到了「太難」的一堆。別人給我出的問題，如果符合我「太難」的標準，我就把它扔到「太難」的一堆裡，想都不再想了。」

「超出了自己的能力圈，你就得說『這東西太難，我一輩子都搞不懂』。我這方面做得很好，我遇到了我搞不定的，我就認慫。」

常說要向高難度挑戰才會成功，芒格卻不是這樣想，他會把眼前的問題分為「難」或「易」，而且有不同等級，如果太難的，他就不會再想，以上兩句金句都看得出他為人十分果斷，面對難以解決的他亦不會思前想後及勉強，反而及早承認自己的不足！

（圖片來源：Envato）

5. 「想問題的時候，既要考慮在我之上的人看到的是甚麼，也要考慮在我之下的人看到的是甚麼。」

無論你是職場上的小薯，抑或公司的管理層，也會不禁想辦法如何令上司滿意自己的表現，但芒格反而提醒大家要多思考下屬的想法。事實上，現在的打工仔也不像以往的員工只顧聽從命令，有時多在他們角度思考，或許會令他們對工作的滿足感及歸屬感大增！

下一頁：繼續睇查理．芒格人生篇金句