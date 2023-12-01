涼茶舖老店 | 街邊涼茶舖慢慢消逝！恭和堂見證油麻地變遷，堅持保留涼茶龜苓鮮活飄香

嶺南的瘴氣以及蠻煙荒雨是有名的，嚇怕了多少外來人。此地深厚的涼茶文化，體現了本地人對應春夏濕熱之方。田野山間的根莖花果，經過炮製和拼配，加水煎煮，在嶺南人眼中都是寶藏。每逢春困與熱氣，嶺南人總愛喝一杯涼茶，或者吃一盅龜苓膏。在這樣的文化下，藥材店多會在當眼處擺放涼茶湯包，而涼茶館亦成為嶺南大街小巷不可或缺的店舖。這樣的風氣甚至遠播位處熱帶的南洋國家。

恭和堂創於一九零四年，創辦人嚴氏先祖為清宮御醫，是香港一間歷史悠久而且享負盛名的涼茶館，其秘製龜苓膏以及各味涼茶伴隨了幾代人成長。恭和堂在油麻地廟街起家，除煎煮數款涼茶，還熬製當時市面少見的龜苓膏以及龜苓膠，兼且提供贈醫服務。龜苓膏和龜苓膠乃恭和堂的馳名出品，後者藥效更佳、相對矜貴。恭和堂的成立故事不但與香港的涼茶文化息息相關，更能讓我們稍稍窺探油麻地的風月往事、平民生活和消閒習慣，亦能從中一窺香港的醫療發展。

恭和堂店面

恭和堂龜苓膏

油麻地在十九世紀八十年代至二十世紀三十年代為九龍著名的煙花之地，妓寨雲集、酒綠燈紅，故被稱為蔴埭花國。恭和堂其中一群主要的客戶正是麻埭花國的嫖客與小姐，據說龜苓膏是二十世紀中葉盤尼西林出現以前平民治療性病的重要藥用食品。恭和堂除了吸引風塵女子以及尋芳客，還對華人平民解暑治病十分重要。油麻地乃平民聚居之地，碼頭一帶苦力眾多，生活艱苦，在醫療尚未普及的年代，不少貧苦人家習慣到涼茶館喝一杯涼茶或吃一盅龜苓膏消暑甚至治療疾病。此外，油麻地戲院林立，十分熱鬧，看電影和粵劇為市民熱愛的消閒娛樂，恭和堂開設在戲院附近能吸引不少觀眾光顧。

以自然之物適應自然之氣候，原始、簡單、有效，筆者相信涼茶文化能夠歷久不衰。不過，香港人經過街邊傳統涼茶館飲杯涼茶或者吃盅龜苓膏的文化或許會因租金高昂或者舊區重建等原因而慢慢出現變化。香港舖租高昂人所共知，若非自置物業，傳統涼茶館實在很難堅持下去。加上傳統涼茶館一般都位於舊區街舖，隨著市區重建，街邊涼茶館或會慢慢消逝。此外，現時不少新樓均無地舖，或許往後很難在街邊喝到消暑的涼茶了。恭和堂亦直言，若非大部分舖位均為自置，根本沒可能支付高昂的舖租開設分店，未來亦會考慮發展網購了。現在的商場和地鐵站不難找到大型連鎖涼茶店，不過那些店舖總是缺少了傳統涼茶館那種藥材飄香、黃銅閃閃的風味與情懷。

香港老舖記錄冊

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