  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/12/2023

最多人互問、最多人開盤

#區議會選舉 #區選 #快樂退休 #政治 #投票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　香港整個建制陣營，上至政府下至街坊組織，今個星期「外張內張」（完全冇「弛」呢個狀態），點解？你知我知，正是由治入興後，第一個區議會選舉周日投票，全球萬眾矚目！

 

　　一如某某高官「漏咀」（slip of tongue），今次催谷投票，真真去到「無所不用其極」手段。

 

特區高層，傾巢而出谷谷谷！

 

　　所以，近日無論駕車駛經隧道、睇電視、上YouTube，名人高官議員之外，能動員呼籲的（例如NGO、各式義工隊、個別藝人⋯⋯）不停亮相，整個攻勢，比以往任何一次選舉更排山倒海、更肉緊。

 

投票廣告，無處不在。「翻生」藝人尹光，滿力催谷。

 

　　不過，投票是市民的責任及權利，同時也是自由。所以，效果及反應如何，未到12月10日點完票，無法有定論。

 

　　近日老友飯局，一談到選舉，多會問兩個問題：一，你投唔投票（反而冇人問投邊個？）；二，你估投票率有幾高？

 

　　第一個問題，屬八卦及侵犯私隱，所以，十個有十個都唔會公開答。尤其面對陌生人，個心反應是——我投唔投票關你乜事？八卦！

 

　　但第二個問題則不同，個個爭住發表意見，興高采烈估估估。

 

　　香港人， 十之七八好賭（包括馬、波、樓、股、債、金、麻雀、啤牌⋯⋯），一有機會賭，就興奮。

 

　　老友之間，無謂以金錢作賭注，免傷和氣。但牙骹式輸賭一餐，則大部分人會視作一項社交之中的小樂趣，正是贏咗得餐食、輸咗做闊佬。

 

上屆投票率歷史新高，因有「特殊政治氣氛」。

 

　　重溫歷史，上次區議會選舉在2019年，候選人競逐452個民選議席，結果，在「特殊政治氣氛」下，創出香港歷史上最多人參與及最高投票率的一次，達到2943842名登記選民投票，投票率為驚人的71.23%。

 

　　好了，今次又如何？

 

麥美娟打個底先。

 

　　首先睇睇登記選民數字，超過430萬。究竟周日會有多少人投票呢？這個，當然有眾多因素影響。正正有眾多因素影響，故大家才充滿好奇，究竟投票率如何？

 

　　我已參與三個飯局的投票預測，「下注」前先聽多位經驗豐富的政治評論員及政黨中人分析（主要是建制陣營的）。更重要，參考大數據。如今科學昌明，甚麼也講大數據，預測的準繩度，遠比純粹靠估高。其實，政府在這方面掌握的，絕不會少。即是，政府早已心裏有數投票率大致如何。這樣，就可早早設計回應中外傳媒對結果提問的答案。

 

大數據通常極精準，且看今次中唔中？

 

　　究竟，我估投票率會是多少？除飯局內的老友，冇人知，小弟也不會公開。

 

　　一於唔話你知，等你心思思！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#區議會選舉 #區選 #快樂退休 #政治 #投票

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk