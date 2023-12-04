半年前，市場仍關注美聯儲局仲加唔加息。3個月前，市場開始關注美聯儲局是否會停加息。今時，市場關注美聯儲局幾時減息。

上周估最快減息的時間是2024年3月，這個預測是由債券投資大佬Bill Ackman提出。其他華爾街大佬提出美儲局減息的時間窗，未必使人信服，但由Ackman提出，就不能不研究下。因為Ackman一直是美債淡友，堅持美債息是會升升升，但當美債息見頂時，他就平掉所有美債空倉。

Ackman於今年8月首次公開他對30年期美國公債的看淡立場，到今年9月仍言造淡。美30年期國債息逾5.18厘，當市場全服膺於美儲局的「息再高啲」言論時，Ackman就於10月24日謂他已平掉所有美債淡倉，大家看圖一，就知Ackman有多神。

兩周前，在美聯儲局公布其11月14日的鴿態議息決議後，被稱為「美聯儲局喉舌」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos謂：美聯儲局在今年7月的升息，可能是最後一升，一般言在最後一升之後的8個月，可以見出減息，此即，是明年3月美聯儲局可能減息。

在上周二（28日），美聯儲局的超鷹理事Chris Waller，竟對鮑威爾的「息會高啲，時間會維持長啲」(higher for longer)指引掟了個炸彈，他講：

「I am increasingly confident that policy is currently well positioned to slow the economy and get inflation back to 2%。 I'm encouraged by what we've learned in the past few weeks - something appears to be giving, and it's the pace of the economy。」

「If we see disinflation continuing for several more months-I don't know how long that might be, three months, four months, five months......you could then start lowering the policy rate just because inflation's lower。」

講話的重點是：通脹應可受控，咁就不必再加息，在3個月、4個月、5個月之後就可以減息嘞。

連隻鷹都飛落嚟，還有甚麼可以擔心呢？

美3月可以減息，不是因為有位鷹理事突發鴿言，也不是Ackman的神預測（還要待證實嘛！），而是如Ackman在David Rubenstein的電視節目上所言：

「That is the current macro bet that we have on。」

意譯過來是勢使之然。

「勢使之然」是韓非子論紂王不仁為何仍可成皇帝，他講：「立尺材於山上，材非長也，勢使然也。」

炒股，也是一樣，要順勢，不可逆勢，是故鷹必要變鴿，沽空大王必要轉軚看好。

Ackman在David Rubenstein的訪問中有表示：

「I think there's a real risk of a hard landing if the Fed doesn't start cutting rates pretty soon，」said Ackman, noting that he's seen evidence of a weakening economy.

此即美經濟不易軟著陸，而是會硬著陸，因為經濟面開始走弱，這跟不少人上修訂美GDP的看法大異。

Ackman看到的勢是甚麼？他沒有闡述，但看看圖二就知：今年3月矽谷銀行因為投資在美10年債券，而招來極大額的未兌現損失，原因是，債價是與債息成反比，矽谷銀行於數年前揸入不少低息債券作投資，但當債息上升後，這些債券投資就蒙受損失。如沽出來就蝕硬，不沽出來就沒有足夠流動資金應付存戶的提出，銀行資金不足必然倒閉。

矽谷銀行出事後，美儲局就推出了個銀行定期融資計劃（Bank Term Funding Program，BTFP），向有需要銀行貸出款項去度難關，為期一年。但由今年3月至今，美債息是持續上升，故一眾美國銀行尤其是中小型銀行，在早前揸入超低息的國債未能割掉時，銀行間的債券潛在損失只會愈滾愈大，所以在第三季美國銀行的未兌現債券投資損失就只有愈滾愈大。你作為這些銀行的存戶、股東，會在幾時會去把存款全提出來，將股票全沽出？這個集體「出」的行動，就是美銀行的爆煲日。

上周有64間美國的銀行地區分行關閉了（圖三），PNC Bank有19間，摩根大通有18間，Citizens Bank有8間，美銀有5間，Citibank有2間，其他一間的就不列名，共計64間。

明年3月11日，是美聯儲局的BTFP到期日，理論上是一眾美銀行要向美聯儲局還債，估計是還不了。美聯局可以做的，是再延伸BTFP的借款期限，即再QE。若不，美銀行業肯定危了。



吓！又是3月！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





