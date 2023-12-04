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04/12/2023

人才荒 ︳ 疫後大量酒店從業員轉行！九龍倉酒店總裁：信任、容許犯錯是留住員工良藥

#行政管理 #中國 #商業 #九龍倉集團（00004） #求職招聘 #香港 #酒店 #自我增值 #住宿 #疫情
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九龍倉酒店總裁Thomas Salg認為，疫情使部分酒店從業員決定轉行或提早退休，令行內失去很多有經驗和有知識的人。（陳靜儀攝）

 

　　全球旅遊業逐漸回復疫情前水平，為酒店業界帶來商機的同時，人才缺口有增無減。入行約45年的九龍倉酒店總裁Thomas Salg坦言，如何讓酒店從業員重拾對工作的熱誠和知識，是解決人才缺口的關鍵。

 

　　他認為人人都渴望被尊重及支持，在消費者需求不斷轉變的情況下，領導者必須信任團隊，容許並共同試錯，讓員工享受工作。

 

　　從事酒店業工作多年的Thomas，曾於德國、捷克、美國、新加坡、韓國、中國及香港等多個國家及地區工作。他認為全球酒店業受疫情衝擊，不但打擊業界業務發展，亦令不少酒店從業員失去對行業的信心，並在疫情期間選擇轉行或提早退休。

 

助員工重拾熱情 行業發展關鍵

 

　　盡管疫情退卻，酒店業復甦情況良好，過去人才流失及現時市場需求增加，導致的人才缺口仍然未解決。如何讓酒店從業員重拾信心和熱情，重新享受酒店工作，是酒店業關鍵議題，亦是Thomas的重點工作之一。

 

　　遊歷四方的職場生涯，讓他明白到每個人在工作上追求的各有不同，「有些人想要明確的方向，有些人想要支持，有些人想參與其中，有些人想更有創造力。」

 

　　但不論國籍、文化背景，「每個人都希望受到尊重、被聆聽、希望有機會表達他們的意見。」因此，信任、讓員工享受工作和自我增值，是留住人才的良藥。

 

　　Thomas續指，即使員工會因工作感到疲倦，但若他們能從中感到自豪，這將成為工作推動力。他強調：「你必須相信他們是知道自己在做甚麼、支持他們，而不是告訴他們要做甚麼，並且允許他們犯錯；因為這就是你僱用他們的目的。」

 

　　這般的信任等同給予員工高度的決定權，倘若碰上員工一個不成熟的想法、不正確的決定，豈不是讓企業曝露在未知的風險之中？

 

　　對此他表示，團隊總是追趕著不同的趨勢，甚至要預測趨勢，走在新趨勢之前。然而市場變化太多，「當你想到一個好主意，即使今天行得通，客戶可能已想要別的東西了。三個月、六個月後，轉變已經很大了，我們總是會犯錯。」

 

「探索」應變方案 須適時調整

 

　　雖說是「犯錯」，它實際上更像是一種「探索」。每當市場轉變，Thomas認為，團隊自然會想出不同的應對方案，如推出新產品。有多少人會購買、購買速度有多快，以及與公司所期待的是否相符，都要執行想法才能知道。倘想法不可行，屆時要做的是阻止或調整它，「所以這不是真正的犯錯」。

 

　　他坦言，無人能了解或掌控一切。因此，領導者除了必須有遠見，了解公司的發展方向外，也必須不時切換身份，「嘗試向我們的持有人、股東或受其影響的人進行協調，讓他們盡其所能。」

 

九龍倉酒店全新品牌Maqo的靈感源於本地、體驗至上和社交屬性。其中在長沙的新酒店更設有多功能的共享專用空間，為旅客打造互相交流聯繫的公共空間。（受訪者提供圖片）

 

 

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