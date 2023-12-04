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04/12/2023

社內相親｜Ben Sir盧覓雪演夫妻超合拍！ 雪雪大爆無睇晒原著：頂唔順韓劇橋段

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Text: 黃曉妍 Photo: 何家賢

　　改編自韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇的ViuTV劇集《社內相親》現正播出，劇中歐陽偉豪（Ben Sir）及盧覓雪飾演孫賀利Hollie（陳漢娜 飾）的父母，經營茶餐廳。兩人第一次合作已經演夫妻，直言「一拍即合」，相處好舒服。

 

　　雪雪笑言：「我哋劇入面係老夫老妻，可以有咩火花？有漢娜咁大個女，感覺好啱我哋呢個年紀，好似相處咗廿幾年，好有默契，相處好舒服。」Ben Sir指相處舒服是建基於兩人背景相近，「係同一個層次，唔使去就，一拍即合，唔使特登去夾。」

 

 

　　Ben Sir拍劇經驗不算多，今次他演爸爸，角色好內歛，由老婆做主導：「我同阿女相處唔多，無乜單獨戲份，劇中我係虧欠咗佢，叫佢去借錢支持舖頭生意。到後尾Timo（盧瀚霆 飾）嚟提親，我嗰時嗰刻先爆出嚟，講晒我點虧欠佢，唔畀佢學琴，唔畀佢玩藝術，要佢出嚟做嘢。」Ben Sir更指要用三、四段對白交代自己對囡囡的感情，相當考演技，「導演係咁叫我講慢啲，唔係做主持。」

 

 

　　雪雪就指自己雖然未結婚，又冇仔女，但都有子侄，所以都好容易投入角色：「對住子侄都會投入愛、關懷同耐性，仲係兩隻貓嘅媽咪，將呢個關係投射喺劇入面，有晒實踐經驗。」

 

 

　　問到有沒有睇番原著參考，兩人異口同聲表示「無睇晒」，雪雪就爆睇韓劇經常中伏：「無睇晒，最緊要感受點解呢套劇咁成功，唔打算模仿同抄襲。本身頂唔順韓劇，為咗拍套劇睇咗一集半，拎到個感覺就停手。本身頂唔順韓劇，以前睇到劇集嘅節奏同橋段直情暈低，近年會好啲，好多人叫我睇一啲韓劇一定要睇，不過我都經常中伏，無咁中伏已經係《魷魚遊戲》。我鍾意睇歐美劇多啲。」

 

 

　　Ben Sir與雪雪都沒有子女，不過兩人都認為做父母好艱難。雪雪表示：「呢十幾年社會變化好大，年輕人同長輩的關係好複離。如果我而家有個十幾歲嘅仔，我都未必識教。幸好現實生活唔使經歷，喺套劇經歷完做父母嘅煩惱已經夠。」Ben Sir就指：「呢套劇寫到個家庭好溫馨好幸福，不過都有反映一啲家庭問題，父母對子女虧欠、孩子頂撞父母…每個世代都有家庭矛盾。從呢套劇都感受到孩子同父母嘅代溝，問題係要點順滑佢。」

 

 

轉載自: 晴報

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