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04/12/2023

新聞女王佘詩曼文慧心也救不了TVB！大台的死亡挑戰在哪？無老本可吃，TVB的大結局早已寫下注定拜拜？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　11月份傳媒界最震撼的新聞就是TVB董事局宣佈，將重組其電視廣播和電子商貿業務。目前TVB 5個地面免費電視頻道（翡翠台、J2、無線新聞台、明珠台和無線財經體育資訊台）將重組為4個，分別是翡翠台、TVB +（由J2台和無線財經體育資訊台合併而成）、無線新聞台和明珠台。這項重組計劃已向香港通訊事務管理局提交申請，一旦獲批將付諸實行。

 

　　歲月不饒人，歲月也沒有饒過TVB。1967年11月19日開播，TVB已歷時56年。真相很殘酷，TVB已連續5年虧損。

 

 

　　巔峰時期，TVB在亞洲、澳洲、歐洲、美洲擁有超過3億的家庭用戶，也是全球唯一一家能夠全面覆蓋香港地區、澳門地區和內地市場的華語媒體。

 

　　2013年，TVB全年營收56.86億港元，盈利17.38億港元。名利雙收，風光一時。2000年、2005年、2010年，TVB分別盈利7.74億港元、11.8億港元、13.3億港元。

 

 

　　而2014年盈利14.1億港元，2015年、2016年、2017年，分別盈利13.31億港元、5億港元、2.44億港元。

 

　　也正是從2014年開始，TVB盈利能力逐漸下滑。最近五年，更是連年虧損。資本市場是最敏感的，業務衰退，市值自然大幅縮水。2013年，TVB總市值為255億港元。十年過去了，只剩下15.6億港元。

 

　　杜琪峰曾表示：一台獨大不好，整個亞洲的電視台都在進步，內地也很厲害，最差就是香港。2016年3月3日，ATV落幕，香港電視業從此只剩TVB獨孤求敗。

 

　　上個世紀六七八十年代的香港，基本還是理想地，人窮，你窮我也窮，那時的港人都懂低調收斂，韜光養晦，因為我們有TVB，有歡樂今宵。

 

　　以時間看，TVB先後推出武俠、職場、商戰、穿越、宮鬥等劇集，題材上領先了亞洲及內地好幾個身位。不過，隨著內地影視製作水準的不斷提升，此前的時代差逐漸抹平。

 

　　關於TVB高層變更與內鬥、節目品質下降、藝人外流等原因媒體已經總結過很多遍，不敵自然也是一個原因，可是但其敗落的根源，卻是在一個大時代裏，失去了持續造血的核心競爭力。

 

　　TVB總經理曾志偉坦言：15年前他帶團隊到內地，是分享怎麼做節目，現在是和內地學怎麼做節目。這裏，不妨對比下《金枝慾孽》與《甄嬛傳》。

 

 

　　2004年，TVB製作的《金枝慾孽》登陸湖南衛視，吸引了2億人觀看，收視率達2.82%。《金枝慾孽》開創了宮鬥劇之先河，也被視為TVB劇最後的巔峰。

 

　　7年後，內地製作的《甄嬛傳》開播，劇情等水準已不差於《金枝慾孽》，影響力更是遠超後者。

 

　　佘詩曼之後，TVB也再無花旦。

 

　　《新聞女王》這個劇的導演和監製是鍾澍佳，港人，但在內地多年，參與多個內地劇製作甚至是導演，他還有個小成本港片是黃宗澤陳偉霆演的，叫《男人不可以窮》，那個電影票房如果以那些動輒十幾億票房比起來根本不算甚麼，但和自身成本比起來賺翻了，鍾澍佳本人直呼他因為這個電影票房很不錯居然拿到了新電影投資。

 

 

　　可以說，他是目前對內地觀眾內地文化最瞭然於心得心應手的TVB人，而且他看人很準，《新聞女王》這個劇他就說過是為了佘詩曼，只有佘詩曼才演得出女一，其他女演員或多或少差一點點。

 

 

　　TVB的死亡挑戰，不僅來自網絡，亦都包括其製作節目的思維，今天坐在董事局的大多數人，他們的基因都不是互聯網，都不是技術出身，更不是互聯網通信技術出身，這些東西是沒有辦法跨越的。

 

　　今日的大結局其實早已寫下。TVB早已活在借來的時間裏，說得更直接點，就是食老本。但需知，消費群體特別是互聯網用戶正在年輕化，內地觀眾的口味和審美也在發生變化。

 

　　當60後、70後、80後一代代老去，TVB恐怕將無老本可吃。時間一到，注定拜拜。

 

 

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