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04/12/2023

【FOCUS】股債金升油價跌，「紀錄新高」藏蹊蹺

#經濟衰退 #減息 #黃金 #鮑威爾
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     是隧道盡頭，還是末路狂歡？當鮑威爾的「靠嚇」招數不再凑效，跌落神壇的60/40股債投資策略在11月錄得過去30年來次佳表現，華爾街狂熱擁抱「軟著陸」。但跟經濟衰退如影隨形的金價，周一（4日）企上2100美元的歷史新高。

 

鮑公「靠嚇」，市場不買賬

 

     自7月起一直「暫停」於5.25%至5.5%的聯邦基金利率，市場押注明年3月掉頭削減25基點的概率，最新接近六成，明年底料進一步回落至4.1%附近；加上十年期美債孳息自3月以來首次跌穿百日趨勢線，直逼下一站4%，顯示華爾街對聯儲主席鮑公周末最新演講「談論何時降息爲時過早」、「如果合適的話，準備進一步收緊政策」的表態，根本不買賬。

 

聯儲主席鮑公周末重申「談論何時降息爲時過早」，市場根本不買賬。

 

　　道指、標指、美國國債、投資級公司債、垃圾債等一眾ETF齊鷄犬飛升，美股ETF總資產規模11月刷新7.65萬億美元的紀錄新高；「木頭姐」的旗艦基金ARKK上月刷新單月飆升31%的漲幅紀錄；就連之前爆煲的迷因股Gamestop上月亦飆升27%，而高收益（垃圾債）債ETF錄資金流入110億美元，同創紀錄新高。

 

      40年來最激進的加息周期壽終正寢，但歷史數據顯示，隨著兩年期、十年期美債息差從7月時的逾百點收窄至35基點，減息進入倒計時，股市調整亦在醞釀中，此在2000、2007、2018年均屢試不爽。

 

美國石油產量創紀錄新高

 

    「小心許願（Be careful what you wish for）」的另一警號來自黃金，現貨金價繼周五（1日）觸及每盎司 2075美元，刷新2020年創下的歷史新高2072美元後，今日再企上2100美元大關，印證本欄9月所指「金價料迎突破」，坊間技術分析甚至預期，金價到2026年或上看3000美元。

 

享有「亂世藏金」美譽的黃金，率先突破新高有何啟示？


        相比同樣飆升、今年內首次企上4萬美元的比特幣，距離歷史高位（69044美元）仍需六成漲價，享有「亂世藏金」美譽的黃金，率先突破新高是否更有啟示？「末日博士」努比尼的最新觀點或有解釋，他指，經濟、貨幣、金融等威脅正在上升，並以危險的方式與社會、環境、氣候、技術、流行病、地緣政治相互作用，「沒有理由相信現今的領導人能夠管理這些倍增的風險。」

 

        此是否危言聳聽？看看以色列周日晚確認，已將地面戰行動擴大至整個加沙，而同日，伊朗支持的胡塞武裝以無人機和彈道飛彈，襲擊紅海的一艘美國驅逐艦和三艘商船。儘管地緣不穩升溫，離奇的是，國際油價卻因美國創紀錄新高的石油產量而連跌六周。

 

        股、債、金升，油價跌，到底是哪個出錯？當如此多不尋常的「創紀錄」背後暗藏蹊蹺，小心腳下。

 

 

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