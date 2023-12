【FOCUS】股債金升油價跌，「紀錄新高」藏蹊蹺

是隧道盡頭,還是末路狂歡?當鮑威爾的「靠嚇」招數不再凑效,跌落神壇的60/40股債投資策略在11月錄得過去30年來次佳表現,華爾街狂熱擁抱「軟著陸」。但跟經濟衰退如影隨形的金價,周一(4日)企上2100美元的歷史新高。

鮑公「靠嚇」,市場不買賬

自7月起一直「暫停」於5.25%至5.5%的聯邦基金利率,市場押注明年3月掉頭削減25基點的概率,最新接近六成,明年底料進一步回落至4.1%附近;加上十年期美債孳息自3月以來首次跌穿百日趨勢線,直逼下一站4%,顯示華爾街對聯儲主席鮑公周末最新演講「談論何時降息爲時過早」、「如果合適的話,準備進一步收緊政策」的表態,根本不買賬。

聯儲主席鮑公周末重申「談論何時降息爲時過早」,市場根本不買賬。

道指、標指、美國國債、投資級公司債、垃圾債等一眾ETF齊鷄犬飛升,美股ETF總資產規模11月刷新7.65萬億美元的紀錄新高;「木頭姐」的旗艦基金ARKK上月刷新單月飆升31%的漲幅紀錄;就連之前爆煲的迷因股Gamestop上月亦飆升27%,而高收益(垃圾債)債ETF錄資金流入110億美元,同創紀錄新高。

40年來最激進的加息周期壽終正寢,但歷史數據顯示,隨著兩年期、十年期美債息差從7月時的逾百點收窄至35基點,減息進入倒計時,股市調整亦在醞釀中,此在2000、2007、2018年均屢試不爽。

美國石油產量創紀錄新高

「小心許願(Be careful what you wish for)」的另一警號來自黃金,現貨金價繼周五(1日)觸及每盎司 2075美元,刷新2020年創下的歷史新高2072美元後,今日再企上2100美元大關,印證本欄9月所指「金價料迎突破」,坊間技術分析甚至預期,金價到2026年或上看3000美元。

享有「亂世藏金」美譽的黃金,率先突破新高有何啟示?



相比同樣飆升、今年內首次企上4萬美元的比特幣,距離歷史高位(69044美元)仍需六成漲價,享有「亂世藏金」美譽的黃金,率先突破新高是否更有啟示?「末日博士」努比尼的最新觀點或有解釋,他指,經濟、貨幣、金融等威脅正在上升,並以危險的方式與社會、環境、氣候、技術、流行病、地緣政治相互作用,「沒有理由相信現今的領導人能夠管理這些倍增的風險。」

此是否危言聳聽?看看以色列周日晚確認,已將地面戰行動擴大至整個加沙,而同日,伊朗支持的胡塞武裝以無人機和彈道飛彈,襲擊紅海的一艘美國驅逐艦和三艘商船。儘管地緣不穩升溫,離奇的是,國際油價卻因美國創紀錄新高的石油產量而連跌六周。

股、債、金升,油價跌,到底是哪個出錯?當如此多不尋常的「創紀錄」背後暗藏蹊蹺,小心腳下。