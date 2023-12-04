現實世界真有新聞女王？劇集情節多少真多少假？每個角色都是人性折射！辦公室內總有似曾相識的畫面

新聞女王火爆，佘詩曼飾演的角色原型，究竟是誰？和她爭上位的又是誰？我們做媒體的，自然特別感興趣。

佘的角色髪型，和我們熟悉的朋友相似。朋友曾是名主播，形象深入民心，即使離職多年，成功轉型KOL，仍有不少粉絲。

問她，電視新聞部是這樣嗎？當然不問也知道答案，怎會是這樣呢？大家都做新聞工作，只是平台不同、表現方式有異，但性質一樣。

就是新聞雖然日日不同，但爆得起的突發新聞、政治事件、八卦緋聞鳳毛麟角，怎可能保持每日都有嘢爆？

何況，安排每日assignment 的採訪主任，亦不能每天都把有潛質做大的新聞，只交給同一個記者去做訪問，這樣肯定給其他記者同事認為不公平，留下有私心的印象。

更何況，近年在香港電視台的主播，基本上都在廠內照稿讀新聞，而不會在外面跑新聞。

（圖片來源：《新聞女王》劇照）

不過，戲劇就是要靠劇情不斷推進，製造戲劇效果，從而吸引觀眾。只要不是太離譜，也不用太深究。

若要收視率，唯有不斷製造衝突矛盾，衝突愈激烈、矛盾愈尖銳最好，收視率穩步上揚。

現實中的新聞部又怎樣呢？

若新聞部內的人，日日有衝突有矛盾，而且衝突激烈、矛盾尖銳的話，離職率肯定驚人。因為大家都趨吉避凶，怕牽連受害。

其實每個角色，都只是人性的折射。有些人具多面性，折射出來的光譜較闊；有些人簡單一點，折射出來的光譜較窄，但都離不開人性。

我們觀看電視劇，為何被吸引了？因為情節之中，總有一些似曾相識的畫面，在自己的辦公室內發生過，只是火爆力度不同罷了。