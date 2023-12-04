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04/12/2023

東涌好去處｜全新360大嶼山觀光巴士登場！坐開篷巴士遊11 SKIES、迪士尼等5大景點/ 黃昏兜機場維修區睇日落！即睇行車時間表+收費

#東涌 #360大嶼山觀光巴士 #開篷巴士 #11 SKIES #迪士尼 #機場維修區 #日落 #昂坪360 #Big Bus Tours #航天城 #迪士尼樂園 #本地遊 #週末好去處 #打卡熱點
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Text: Louise Yuen

　　踏入天氣乾爽舒適的 12 月，又是時候與三五知己出發去郊遊。昂坪 360 最近與 Big Bus Tours 合作推出全新敞篷巴士「360 大嶼山觀光巴士」，一小時車程帶大家來往 5 個大嶼山地標景點，包括料明年開幕的航天城新 mall 11 SKIES、迪士尼樂園、機場維修區等，讓大家輕輕鬆鬆遊巴士河身兼欣賞大嶼山的美景。

 

（圖片來源︰昂坪 360）

 

　　新推出的「360 大嶼山觀光巴士」每日 10:20am 起於昂坪 360 東涌纜車站開出，沿途經過香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，並以昂坪 360 東涌纜車為終點站。最有趣是，大家憑當天車票可於指定巴士站隨時登車或下車，慢慢探索不同景點，而且一天內更不限次數乘坐，每人只需 $120 即可玩足全日。另外「360 大嶼山觀光巴士」更設下午巴士線，由纜車站出發前往迪士尼樂園、11 SKIES，再駛至機場維修區，享受無敵海景前的日落晚霞，浪漫非常，不過這站不設上落客，大家要留意喇！

 

11 SKIES（圖片來源︰昂坪 360）

機場維修區（圖片來源︰昂坪 360）

 

「360 大嶼山觀光巴士」路線

 

●    上午路線：昂坪 360 東涌纜車站 ➔ 香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店 ➔ 11 SKIES ➔ 香港天際萬豪酒店 ➔ 香港迪士尼樂園 ➔ 昂坪360 東涌纜車站

●    下午路線：昂坪 360 東涌纜車站 ➔ 香港迪士尼樂園 ➔ 11 SKIES ➔ 途經機場維修區 ➔ 昂坪 360 東涌纜車站

 

（圖片來源︰昂坪 360）

 

360 大嶼山觀光巴士

收費︰$120（原價︰$150，小童、長者同價）

網址︰https://webstore.np360.com.hk/p/np360-bigbus-lantau-sightseeing-bus-ticket

 

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