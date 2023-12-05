男二趙少康谷起藍營選情

追連續劇時，有一派人總是會被男二吸引，覺得第二男主角魅力更勝一籌。台灣領導人選舉進入倒數緊鑼密鼓時刻，在最後階段激發不少人熱情的，竟然也是第二主角「副總統」候選人，尤其是藍營的男二：趙少康。

通常在選舉當中，當了副手的那人，不論原本個性如何，不分藍綠，往往最後都會成為沒有聲音、似有若無的存在。例如，馬英九的兩任副手蕭萬長和吳敦義，以及蔡英文的現任「副總統」，上任後都鮮有公開發表意見。這次原本看似勢在必行的「藍白合」破局後，國民黨反而絕地逢生，尤其是迅速推出趙少康擔任侯友宜副手，立刻成功掀起話題。連原本對選舉興致缺缺的不少淺藍朋友，都重新燃起熱情，並表示又有出門投票的動力了，可見趙少康的高度群眾魅力。

趙少康（右）擔任侯友宜副手後，吸引不少深藍支持者回流。

主帥之間的恩恩怨怨糾葛，選民都已經看膩了，了無新意，就如同編劇江郎才盡的戲劇，很可能導致觀眾棄劇。這時來了一個口才一流反應敏銳的「戰鬥藍」趙少康，對於溫吞厚道的主帥侯友宜，可謂大大的加分。趙少康早年有「政治金童」之稱，擅長選舉，也曾創立過政治取向主張統一的新黨。和陳水扁爭奪台北市長那一年，我就是被他圈粉走上街頭遊行力挺的群眾之一。後來雖然淡出政壇，不過始終沒有脫離媒體和評論，保有口才和犀利的風格，掌握政壇趨勢和脈動。而且趙少康雖然是外省第二代，因為在中南部長大，說得一口流利的台語，這點也增添個人魅力。

趙少康當副手，目前看來不是傳統的低調角色，頻頻丟出議題，包括內閣制及勝選後與白營合作，都獲得藍營選民的熱情回應，不過爭議性也高。另外遭到質疑的是會不會鋒芒太露，搶走侯友宜太多風頭，功高震主。不過風格迥異的兩人，互補這一點，應該是確定的。

而除了藍營，綠營和柯文哲民眾黨的白營，副手也都創造不少話題。綠營和白營，不約而同都推出女性副手。有趣的是，兩位女將都陷入未放棄美國籍的爭議。

綠營的蕭美琴被塑造成「台灣戰貓」，長相清秀博人好感。綠營以她擔任「駐美國代表」的資歷，認為當選可強化台美關係，以及能對台灣的對外事務作出貢獻。不過，也有評論認為，美國對賴清德的「台獨」取向仍不放心，蕭美琴既是蔡英文心腹，也有駐美經驗，懷疑是蔡英文和美國「一英一美」派來牢牢看緊賴清德的「保母」，這也成為在野陣營攻擊點。

有評論認為蕭美琴是美國和蔡英文共同派來看緊賴清德的「保母」。

白營的柯文哲副手吳欣盈本來就是話題女王，登記參選副手後，身為台灣三大金融家族「吳辜蔡」之一的新光集團大公主身份，更讓人回憶起她當年外遇離婚往事，而新光集團的背景也被人拿來質疑柯文哲與財團之間的關係。吳欣盈雖然符合柯文哲提出「女性、專業、來自財經界」的副手條件，但她去年才擔任民眾黨不分區立委，對一般選民來說知名度不高，加分效果有限。還有人從名字諧音取笑她，吳欣盈普通話的發音等同「無心贏」，嘲笑柯文哲根本不想贏。

柯文哲副手吳欣盈普通話發音等同「無心贏」，柯文哲被笑根本不想贏。

三組候選人公布副手人選後，民調亦開始變化，賴清德陣營支持度從31%回升至37%，「侯康配」30.5%，最戲劇性的莫過於「柯盈配」跌至17.5%。數字顯示藍綠基本盤已逐漸回歸，民眾黨支持者出走兩大陣營，這次大選終究又回歸過往的藍綠對決態勢。

至於最後鹿死誰手，除了取決於兩大陣營誰能吸收最多民眾黨選票，另一個關鍵是今次選舉提前退出的鴻海集團創辦人郭台銘。雖然郭的支持度只有約7%，但藍營如最後能爭取到郭台銘表態支持，或許能成為促成今次選舉主軸「下架民進黨」成功的扭轉戰局金鑰。