英國企業總監由低做起，4年內晉升至管理層！累積實戰經驗更了解員工需要：「四色人格」幫助溝通

世界上沒有一步登天的奇迹，想在職場上闖出一番成就，扎穩基本功，循序漸進累積實力尤其重要。

David Phillips國際銷售總監Sam Collins認為，不論是處理業務、對待客人，抑或管理團隊，都離不開關心與信任。（陳靜儀攝）

英國家具及室內設計公司David Phillips國際銷售總監Sam Collins，就是從每日在辦公室接聽電話的基層員工做起，摸爬滾打邊做邊學，緊握著「只想令人快樂」的初心，在短短4年多時間，就躍升到管理層的職位，肩負起帶領團隊進軍香港、杜拜等地的責任。

在現今步伐急速的社會，不少年輕人都急功近利，一畢業就急於一夜成名、一夜致富，但來自英國的Sam Collins，2014年大學畢業後選擇進入David Phillips，從零開始，由最基層做起。他接受本報專訪時憶述：「當時我坐在辦公室10個月，每天就是重複打電話、聽電話及打電話。」他笑言，或許在外人眼中，這工作重複而乏味，但對於他而言，卻是最好的學習經歷。

打穩基礎 領悟與客溝通方法

修讀創意產品設計出身的Collins表示，加入David Phillips前，從未試過與銷售相關的工作，所以當時被安排每天坐在辦公室接聽和處理既定客戶的電話，卻讓他可以從電話中理解到更多市場的需求，以及領悟到與客戶溝通的方法。他坦言，現時回想相當感恩當時擁有這個機會，能夠把基礎打牢，造就了現時的他。

經過10個月的磨練，Collins終於獲得走出辦公室的機會，並且解鎖更多工作範疇，如負責發掘潛在客戶、制定推銷策略和後續行銷活動，可以與客戶更直接和正面溝通。他形容：「這段時間可算是我職業生涯中，最陡峭的學習曲線。」他補充，這與坐在辦公室打電話完全不一樣，因為需要面對的並非只有既定客戶，還有一群在英國當地以及在海外的潛在客戶，要準備的工作更多。

他坦言並非事事都順利，就算落足「牙力」，都經常會被拒絕，「我已經習慣了被否決的感覺」。不過，他卻沒有想過放棄，「遇到失敗我就會反思，下次再做好一點。最重要的是令他人快樂就好了。」舉例指，如果遇到投訴，他必然會聆聽，並且尋找解決方法，「世界上沒有解決不到的問題，有心就必定能夠解決。」Collins表示，相關經歷亦為他及後的職涯，帶來不少幫助。

屢遇挫敗經歷 了解團隊難題

在Collins持續的努力下，他成功與團隊開拓香港市場，並於2019年初晉升到管理層的職位，成為客戶總監。但他笑言，自認是Accidental manager，現時能夠成為管理層，可算是額外的獎勵。他解釋：「我沒有學過甚麼管理技巧，一切都是很自然而然地發生。」

他補充，或許是因為他從最基層做起，亦面對過不少挫敗，所以更能切身處地，了解團隊需要面對的難題。

Collins又指出，不論是處理業務對待客人，抑或管理團隊，其實都離不開「關心」及「信任」，「我想法很簡單，我相信只要真誠地了解他人需要，並提供相應的協助，就會令人感到快樂。客戶自然會回頭找我、團隊自然會願意跟我一起打拼。」

藉「四色人格理論」 覓相處方式

現時他每星期都會花上不少時間，在有時差的情況下，分別與身處各地的團隊溝通，「犧牲一點點睡眠時間，換來的是團隊信任，以及更了解同事，這都值得。」他透露，會以Colour profiling（顏色分析）的「四色人格理論」來分辨同事的個性，並藉此找到與他們相處的方法。他舉例，有同事是重情義、重視人際關係的黃色人，他就會花多一點時間去與他吃早餐、聊天等；但亦有同事是愛用客觀數據去說服別人的藍色人，Collins會用數據與他進行深入討論，「不可能對所有人都用同一套方法，一定要尋找最好的方法，去與各類人溝通。」

現時疫情過去，各地關口重開，更令他渴求能更頻繁地從英國前往香港、杜拜等地，拜訪旗下團隊。他亦提到是次來港雖然短短4天，但已經對團隊成員有更多的認識，「親身碰面跟在線上碰面，完全不能作比較，線上會議這種沒有溫度的溝通，實在難以拉近距離。」

來自英國的家具及室內設計公司David Phillips，於2021年在港開設亞太區首間陳列室。（陳靜儀攝）