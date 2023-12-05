MIRROR 12子齊人探BABY MIRROR！可愛造型公仔手持祝福語！成員對Q版睡衣公仔對愛不釋手

MOOV再度聯乘MIRROR於12月至1月期間，推出一連三擊BABY MIRROR大型主題活動。BABY MIRROR將以3個不同的形象在全港多個地方為市民送上新一年的祝福。3個不同的形象分別是去年原版BABY MIRROR，全新的 BLESSING BABY MIRROR 及 SLEEPING BABY MIRROR。

MIRROR 成軍5年廣受大家的喜愛，今次首發全新造型BLESSING BABY MIRROR每位成員戴著小皇冠，手持不同祝福配飾寓意不同的祝福。

BABY LOKMAN 手持紅心送上「人緣」祝福

BABY IAN 手持鉛筆送上「學業」祝福

BABY STANLEY 手持蘋果送上「健康」祝福

BABY KEUNG TO 手持白鴿送上「和平」祝福

BABY ANSON LO 手持玫瑰花送上「良緣」祝福

BABY JEREMY 手持鏡送上「青春」祝福

BABY EDAN 手持金幣送上「招財」祝福

BABY ANSON KONG 手持金豬送上「事業」祝福

BABY JER 手持獎盃送上「必勝」祝福

BABY TIGER 手持鑽石送上「幸福」祝福

BABY ALTON 手持頭盔送上「安全」祝福

BABY FRANKIE 手持星星棒送上「喜樂」祝福

全新可愛造型SLEEPING BABY MIRROR陪大家安睡，精靈迎接 2024 SLEEPING BABY MIRROR 靈感源於大家對MIRROR成員的關心，工作繁重的MIRROR成員一直努力不懈，大家都希望他們能夠有足夠的休息。12 位BABY MIRROR齊齊換上可愛睡衣與專屬入睡 小法寶陪你安睡，祝願 MIRROR 及大家在 2024 年來臨前好好休息，精精靈靈迎接新一年。