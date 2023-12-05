獎門人獎老吳嘉儀新婚後4個月疑出問題！被掟衣物出門、密碼鎖被改無家可歸！阿七：你品德問題，唔好逼人順從你嗰套

《開心無敵獎門人》中擔當新獎老的「阿七」吳嘉儀在今年8月中跟圈外男友Leo拉埋天窗，兩人結婚差不多四個月，近日婚姻疑似出現問題！吳嘉儀早前（3日）突然在IG限時動態連環出po，更爆seed「控訴」：「唔好講幸福喇，連唞啖氣都有困難！」矛頭疑似指向老公Leo！

阿七在IG Story留言：「你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你嗰套。我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名，個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我畀ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先？最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀?（態度輕佻）」

阿七更自爆曾被改密碼鎖無家可歸，更被人將成衣櫃衫掟出大門外，「#話我擺3枝送畀家人嘅護膚品喺車後座會整花佢tesla座位啲皮（已提出搵到任何「界」花痕跡，我願意照價賠償），#每日被話蠢話麻煩話污糟100次 #又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過畀人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題。」阿七越講越嬲，更以英文留言：「我不好，但我能活下去。」

阿七由於中文名字吳嘉儀經常被錯誤說成「五加二」，故得「阿七」的綽號。阿七曾經瞞住家人放棄在香港公開大學社會科學系（主修應用社會科學）繼續升學，反而考入香港演藝學院（主修表演），最終優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」，畢業後入讀無綫電視第28期藝員訓練班，加入無綫呢8年時間，參與不少劇集、綜藝節目的演出，最令人印象深刻有《金宵大廈》的「鴉烏婆」、《星空下的仁醫》中的「結節性硬化症」媽媽、《反黑路人甲》高海寧的助手等等。