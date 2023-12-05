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05/12/2023

何超蓮竇驍LV時裝騷後拍片放閃！以行動粉碎婚變傳聞！賭王千金挑戰老公腰骨表演單手公主抱

#LV #演員 #離婚 #竇驍 #何超蓮 #懷孕 #何鴻燊 #結婚 #夫妻之道 #模特兒 #網絡熱話 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍結婚之後甚少放閃，多番被指婚變，當事人雖然否認，但仍然唔能夠堵住悠悠之口。日前佢哋就以行動粉碎傳聞，除咗合體出席LV喺香港嘅時裝騷之外，騷後仲分享咗一條放閃片，甜到觀眾都糖尿呀！

 

靚！

 

　　超蓮post出短片並留言：「為了形象 建議從第八秒開始看＃單手公主抱挑戰 #冬日暖星季」片中見到竇驍先係一臉攤手，但因為超蓮講嘢引佢笑，令竇驍笑到彎腰，chok樣破功。之後超蓮叫佢認真啲，竇驍再次打開一隻手，超蓮隨即好似識輕功咁成個整跳上去，隻手撓去竇驍頸後，竇驍睇落單手抱起超蓮亦毫不費力。竇驍之後另一隻手亦抱住老婆，再笑住咁錫落去，咁樣花式放閃，真係少啲腰力都搞唔掂。

 

 

　　唔少網民都留言表示佩服，明星放閃都寧舍dramatic，留言：「這樣跳上去不是我死就是我老公死。」、「看了二百遍還是看不到超蓮是怎麼蹦上去。」、「他抱的確實是公主。」又有人表示已被閃盲，更加「感歎」有生之年終於見到佢哋放閃：「終於夫妻合體了，不然網友天天說你們離婚了。」、「終於露臉了，不然我以為是竇驍懷孕了。」

 

轉載自: 晴報

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