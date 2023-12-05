聖誕節2023｜節日派對造型穿搭指南！4個場合對號入座！一套衫點穿出「日得體、夜精緻」感覺？點綴造型從選色、配飾、款式入手

踏入十二月，節慶氛圍越見濃厚！在規劃出席節日派對造型時，必先取決於場合：

• 工作場合︰優雅風是最穩陣又受歡迎的選擇，襯衫配直腳/闊腳褲、短/中/長裙都無難度；

• 日夜皆宜︰連身裙肯定是最佳之選，blazer on/ off 穿搭法轉換造型，「日得體夜精緻」一套即可；

• 約會或Girls Night︰微性感mesh連身裙，肌膚隱約透現小心機是最吸睛的打卡穿搭；

• 正式場合︰各禮服租用平台有不同款式選擇，省錢又環保。

選好造型風格後，不妨按以下貼士為一身穿搭增添小心思，看起來便更賞心悅目︰

1. 鮮豔色

含蓄方式可以少量鮮色作點綴，可以轉換口紅顏色，也可以是小針織外套、圍巾、手袋或鞋襪；而不抗拒色彩也要注意色彩和諧，整體造型不要多於3種顏色！（網購重點搜尋：Red, Green, Blue）

2. 金屬色

絕對是永恆又易於穿搭的顏色！以小面積帶入，霧面金銀鞋子及手袋是比較含蓄的選擇！（網購重點搜尋：Metallic, Gold, Silver）

3. 時尚飾品

有別於一般飾品，Fashion Accessories更強調設計感及裝飾效果，配搭清爽的白寬鬆恤衫，是任何人都適合更是一種有品味的選擇！簡單的黑色牛仔褲、寬腿褲、A字裙，簡單而時尚！ （網購重點搜尋：Fashion Necklace／Earrings）

4. 裙

超短迷你裙在職場是不恰當的（顯露過多腿部）！以膝蓋上2-3吋為準則，美腿一族仍然可以顯長處。中長裙則是時尚達人至愛，配中至高跟鞋效果最為理想！（網購重點搜尋：A-line, Midi Skirt, ）

5. 不對稱

在聖誕活動中可以穿一些具時尚設計感的單品，如不對稱設計於領口、衣腳或裙腳出現和諧的差異，稍微破格的時尚派對上衣會令人眼前一亮。（網購重點搜尋：Asymmetric）