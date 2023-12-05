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05/12/2023

創新科技｜消防處用地理資訊系統配合AI成功救失蹤男學生！政府需擴大採用創新科技：為初創提供機會+打穩國際創科中心根基

#智慧生活 #消防處 #地理資訊系統 #人工智能 #AI #創科應用 #無人機 #公共基礎設施 #國際創科中心 #創科
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Text: Sammy Leung

　　消防處早前運用地理資訊系統（GIS）配合人工智能（AI），迅速分析過萬張無人機拍攝的相片，收窄搜救範圍，成功搜獲失蹤一周的男拔學生，令人振奮。

 

　　該次搜索，要在10平方公里、茂密樹林下，找尋身上沒有手機的失蹤者，搜救隊需應用可顯示基本山形地勢的靜態電子地圖，以分析最新的地理資訊，同時透過無人機拍攝過萬張相片建構的季節性地圖，縮窄搜救範圍。然後以AI深度學習模型，在樹蔭下一些肉眼較易遺漏的地方識別行山失蹤者。AI能大幅節省圖像識別工作時間達75%，由以往以肉眼分析需時8小時，大大縮減至2小時，引證創科應用的高效能。

 

　　事實上，政府早於2018年施政報告提出，「支持創新的政府採購政策，提高評審標書時技術因素所佔的比重，讓具創新建議的標書有更大機會中標」，顯示香港對創科應用的重視。

 

　　根據去年立法會文件，自2019年4月實施起，政府各採購部門把評分制度內的技術評分比重，由以往的30%至40%，上調至50%至70%，而且若干的分數用於評審創新建議，包括與應用科技、環保及社會關愛等相關的創新建議。重要的是，價格比重下調至30%至50%，自此超過70%的採購由技術評分最高的投標者中標，並非取決於「價低者得」。

 

　　截至2022年5月底，當局已資助121個由32個部門及辦公室提出的科技項目，撥款總額約5.6億元，雖然比起政府總開支的8,104億（2022／23年度），這只佔0.06%，堪稱九牛一毛，但總算是個開始。而英國顧問公司於今年9月發表的AI經濟影響指數（AI Economic Impact Index）報告指出，香港位列第10名，在創造（innovation）上不太突出，但在科技改良應用（adaptation）方面卻表現卓越，這次消防處應用的AI技術正是一例。

 

　　除了消防處，不同政府部門也逐漸使用創新產品及服務，例如土木工程拓展署運用無人機配合AI提升公共基礎設施的檢測效率；屋宇署採用AI、機器學習及三維掃描等技術以自動識別破損招牌，加強執法效率。

 

　　不過，這些措施看來都是零散的項目，缺乏協同效應。因此，政府擴大採用創新科技之餘，同時也要鼓勵及促成更多公私營協作，協助更多初創企業的自家發明技術及產品獲得更廣泛的使用。如果有一個整全概念集中讓初創施展創新科技，解決現實難題，相信可促成初創有更多發揮空間。

 

　　例如，年前的「起動九龍東」原是以展示智慧城市對社會所產生的效益為概念。該計劃以九龍東作為香港研究發展智慧城市的試點，展示智慧城市的創新方案，尤其在「出行」方面可以如何提高生活質素和有助香港發展。惟試點研究早於2019年底完成，未及在社會引發討論便遇上新冠疫情，令人無奈。

 

　　我認為政府不要把這些概念就此束之高閣，而是應該再檢視成效，並考慮廣泛實行當中建議的可行措施於新區域發展中。這樣既可為初創提供更多機會，也有利將來把智慧城市方案出口外地，可有助香港打穩國際創科中心的根基。

 

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