  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

05/12/2023

探魚香港｜內地人氣烤魚攻港！鮮青椒爽麻味烤魚蔡瀾都點讚！必食重慶豆花烤魚、煙韌控要試爆漿糍粑！比北上食貴幾多？

#內地美食 #探魚 #人氣店 #沙田 #新城市廣場 #烤魚 #香港美食 #Foodie News #親民美食 #新餐廳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　如果你有留意內地的美食，應該都曾經聽過「探魚」，不少人北上都會排隊嚐嚐「探魚」這間人氣店。而早前主打烤魚的「探魚」正式進駐沙田新城市廣場，在試業期間會供應7款烤魚口味選擇，大家不用到內地都可以食到，正！

 

　　「探魚」現時覆蓋全國80個城市，是一間主打烤魚的人氣店，不少香港人回到內地，都會一試這間相當爆紅的餐廳。早前探魚的香港首間分店正式進駐沙田新城市廣場，即是大家不用專登北上，都可以食到美味的烤魚！沙田新城市廣場的探魚佔地1,500呎，餐廳內以復古懷舊為主題，所以大家除了吃魚之外，更可以打打卡！

 

 

金銀蒜香味烤魚

 

　　「探魚」烤魚時間為8分鐘，確保烤魚受熱均勻，魚肉鮮嫩入味！而探魚香港首間分店試業期間供應7款烤魚口味選擇，包括鮮青椒爽麻味烤魚、鮮青椒蛙哈哈烤魚、醬香味烤魚、香辣味烤魚、重慶豆花烤魚、毛血旺味烤魚及金銀蒜香味烤魚。怕太辣的朋友都不用怕，因為這裏是可自行選擇辣度，十分貼心。

 

毛血旺味烤魚

 

即睇魚款選擇+2款必食烤魚

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#內地美食 #探魚 #人氣店 #沙田 #新城市廣場 #烤魚 #香港美食 #Foodie News #親民美食 #新餐廳

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk