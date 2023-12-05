探魚香港｜內地人氣烤魚攻港！鮮青椒爽麻味烤魚蔡瀾都點讚！必食重慶豆花烤魚、煙韌控要試爆漿糍粑！比北上食貴幾多？

如果你有留意內地的美食，應該都曾經聽過「探魚」，不少人北上都會排隊嚐嚐「探魚」這間人氣店。而早前主打烤魚的「探魚」正式進駐沙田新城市廣場，在試業期間會供應7款烤魚口味選擇，大家不用到內地都可以食到，正！

「探魚」現時覆蓋全國80個城市，是一間主打烤魚的人氣店，不少香港人回到內地，都會一試這間相當爆紅的餐廳。早前探魚的香港首間分店正式進駐沙田新城市廣場，即是大家不用專登北上，都可以食到美味的烤魚！沙田新城市廣場的探魚佔地1,500呎，餐廳內以復古懷舊為主題，所以大家除了吃魚之外，更可以打打卡！

金銀蒜香味烤魚

「探魚」烤魚時間為8分鐘，確保烤魚受熱均勻，魚肉鮮嫩入味！而探魚香港首間分店試業期間供應7款烤魚口味選擇，包括鮮青椒爽麻味烤魚、鮮青椒蛙哈哈烤魚、醬香味烤魚、香辣味烤魚、重慶豆花烤魚、毛血旺味烤魚及金銀蒜香味烤魚。怕太辣的朋友都不用怕，因為這裏是可自行選擇辣度，十分貼心。

毛血旺味烤魚

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