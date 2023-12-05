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05/12/2023

轉數快xPromptPay互通！泰國旅遊用FPS、八達通、Tap & Go掃QR Code即付款！4大平台推優惠：消費抽獎即賺$5,000旅遊現金券／3個月免手續費！即睇使用教學

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　　即日起到泰國旅行，不用左想右想自己兌換足夠泰幣了沒有，可以使用轉數快及八達通了！香港金融管理局（金管局）與泰國中央銀行（泰國央行）宣布轉數快 xPromptPay跨境二維碼支付互聯，有9大銀行及儲值支付工具均有參與，無論香港人及泰國人到訪兩地都可以有更方便的付款方式！現時消費更有機會抽旅遊現金券！即睇如何賺取最多著數！

 

9大銀行及儲值支付工具、 3步即付款！

 

　　香港共有7間銀行及2個儲值支付工具參與今次港泰的「轉數快xPromptPay」付款方式，包括中國銀行、交通銀行、東亞銀行、花旗銀行、富邦銀行、恒生銀行及滙豐銀行，還有Tap & Go和八達通。

 

　　大家到訪泰國購物時，不用再逐張紙幣或逐個硬幣數清楚，只要憑轉數快App就能付款，當地還有多達870萬PromptPay商戶，覆蓋了各大熱門店舖，每日上限1萬港元，在付款時，App上會自動轉為泰幣（THB），不用大家計算匯率，可以大買特買！

 

　　如果使用7間銀行的轉數快服務，首先要啟動流動銀行應用程式或電子錢包的二維碼掃描器，然後掃描「PromptPay」二維碼即可向泰國的商戶付款，最後記得核實付款資料，包括商戶名稱、金額、匯率及等值港元，才確認交易！

 

銀行轉數快 x PromptPay使用方法

1. 啟動流動銀行應用程式或電子錢包的二維碼掃描器
2. 只需掃描「PromptPay」二維碼即可向泰國的商戶付款
3. 先核實付款資料，包括商戶名稱、金額、匯率及等值港元，才確認交易

 

（圖片來源：香港銀行同業結算有限公司）

 

　　假如你是使用八達通，就可以於八達通App主頁右上角點按「掃描二維碼」圖案，然後掃描商戶展示的二維碼，如果首次使用，需要先參閱並同意相關條款及細則，最後確認交易金額就可以付款，還可以隨時在八達通App查看八達通銀包動態訊息或月結單，及支付給「PromptPay」商戶的交易紀錄，帳目一清二楚！

 

商戶會有此二維碼標識（圖片來源：八達通）

 

八達通轉數快 x PromptPay使用方法

1. 於八達通App主頁右上角點按「掃描二維碼」圖案
2. 掃描商戶展示的二維碼
3. 確認交易金額
4. 付款完成後會顯示交易詳情

 

下一頁：即睇4大銀行及支付平台優惠！

 

 

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