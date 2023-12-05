WhatsApp新功能 | 2大方法提高私隱度！對話鎖定完美收藏對話防偷睇、秘密代碼隱藏通訊人！即睇使用教學

大家在公司有沒有使用WhatsApp網頁版？如果同事前來使用自己的電腦，看到WhatsApp內的對話，總會覺得私隱盡失！不想被別人看到自己與朋友的對話？WhatsApp推出「對話鎖定」新功能，讓你好好保護自己的對話，即睇使用教學！

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WhatsApp新功能 ︳ 對話鎖定：把秘密對話存到資料夾！要用密碼才能解鎖

不想讓身邊的人看到自己的WhatsApp對話，可以嘗試一下「對話鎖定」新功能！大家可以在收件匣中取出對話串，並將該對話串存放在專屬資料夾，通知中也會自動隱藏對話內容。當想再次打開對話時，可以在收件匣慢慢向下拉，並且必須透過電話或其他裝置密碼或生物識別，例如指紋，才能打開該資料夾，安全性十足！

當長按對話時，就可以看到「Lock Chat」的選項

當按下「Lock Chat」後，對話就會存到「Locked Chats」的資料夾中，用家只可用Face ID或其他裝置密碼才能解鎖

（圖片來源：Envato）

WhatsApp新功能 ︳秘密代碼：難以被發現通訊人

除了鎖定對話外，WhatsApp還推出了「秘密代碼」功能！大家首先可以把對話設定專屬秘密代碼，也可以選擇於對話清單隱藏「已鎖定的對話」資料夾，萬一需要重新打開對話，就必須在搜尋列輸入您的秘密代碼才能看到，私隱度極高！當想鎖定新的對話時，只要長按就能處理好，無須前往對話設定，十分方便！

（圖片來源：WhatsApp）